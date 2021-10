Volcán de La Palma: se derrumbó el cono y aumentó el caudal de lava

La erupción del volcán de La Palma (Canarias), que afecta ya a unas 400 hectáreas, "no parece cerca del final", dijeron este lunes las autoridades locales. En las últimas horas se produjo un derrumbe de la estructura del cono, que unió las bocas eruptivas del volcán, lo que está produciendo un mayor caudal de lava.

"No sabemos en qué momento estamos, no parece que estemos cerca del final", dijo el presidente del gobierno regional de Canarias, Angel Víctor Torres. El vulcanólogo Vicente Soler explicó que "todos los indicadores geofísicos y geoquímicos son que la actividad continúa a ritmo de crucero, en la madurez de la erupción. No hay nada que preludie que esto esté declinando".

El conducto preferencial lleva aparejado "un par de túneles de lava" y esto "es casi lo mejor que nos puede pasar, porque gran cantidad de material va a parar directamente al mar sin invadir nuevos terrenos", añadió.

Según información del Departamento de Seguridad Nacional, la lava del volcán afecta ya a 400 hectáreas y el delta marino formado en su caída al mar ocupa casi 30. Barcos científicos están vigilando este delta para medir los niveles de CO2 y de ácido clorhídrico en la zona.

Se han registrado 1.748 toneladas diarias de CO2. El volcán de Cumbre Vieja entró en erupción el pasado 19 de septiembre y ha destruido ya un millar de inmuebles.

Hay además 37 kilómetros de carreteras dañadas y hay hasta 4.800 hectáreas afectadas por la deposición de cenizas. El premier, Pedro Sánchez, que ayer volvió a visitar La Palma, anunció una nueva partida de ayudas a la isla por valor de 206 millones de euros, que se añaden a los primeros 40 millones aprobados la semana pasada.

En las últimas horas aumentó la explosividad y no se descarta que se abra una nueva boca después de que ayer colapsó la pared lateral que arrastró bloques del cono.

El suelo no ha dejado de temblar y en las últimas horas se registraron más de 30 sismos, de los que una decena superó la magnitud 3. La anchura de la colada de lava ha llegado en algunos tramos a 1.250 metros.

La columna de gases y ceniza emitidos por el volcán alcanza los tres kilómetros y llega a alturas de hasta cinco kilómetros.

FUENTE: Ámbito.