Mientras es esperado para se indagado en el marco de la causa por espionaje ilegal a familiares de los tripulantes del submarino hundido ARA SAN JUAN, Mauricio Macri dará clase en la Universidad Internacional de Florida donde será parte de su programa de liderazgo académico.

"Con mucha alegría y gratitud quiero contarles que fui convocado por el Adam Smith Center for Economic Freedom", escribió a través de su perfil personal en Instagram.

Dentro del posteo, escribió que será mentor de algunos estudiantes. "Será un honor unirme en 2022 al Adam Smith Center para interactuar y ser un mentor para futuros líderes en el ámbito de diseño de políticas públicas, con la mirada especialmente puesta en el progreso de América Latina".

Para finalizar, agradeció al director y al equipo de Florida University. "Muchas gracias a su director, Carlos Díaz-Rosillo, y al equipo de la Florida International University por ofrecerme esta oportunidad. Espero que nuestra experiencia y nuestros aprendizajes sean un aporte para las futuras generaciones", concluyó.

Por su parte, fue Carlos Díaz-Rosillo, director del think thank y ex asesor de Donald Trump, quien invitó formalmente a través de una carta al líder del PRO: “Su experiencia como presidente de la Argentina y su liderazgo en la implementación de políticas de libre mercado ofrecen la combinación perfecta del tipo de líder que buscamos que participen en esta beca”.

El ex mandatario se encuentra actualmente en los Estados Unidos. Recientemente compartió una comida con su ex ministro de Economía, Nicolás Dujovne, cuyas imágenes se viralizaron en redes sociales.

FUENTE: Ámbito.