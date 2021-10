Las vacunas de Pfizer y Moderna (ambas de ARN mensajero) generaron una robusta respuesta de anticuerpos hasta el mes de la aplicación de la segunda dosis pero disminuyeron a los 6 meses y 8 meses, mientras que la inoculación con una sola dosis de Janssen indujo respuesta de anticuerpos iniciales más bajas pero que se sostuvieron por 8 meses, según un estudio publicado en la revista The New England Journal of Medicine.

El trabajo (https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc2115596) comparó las respuestas inmunes humorales (anticuerpos) y celulares (células T) de 31 pacientes que recibieron la de Pfizer, 22 con la de Moderna y 8 con la de Janssen a las 2 a 4 semanas de completar los esquemas propuestos (dos dosis para las de ARM mensajero y una para la de Janssen) y a los 6 y 8 meses.

"En el pico de inmunidad, la vacuna BNT162b2 (Pfizer) indujo un título medio alto de anticuerpos neutralizantes de virus vivos (1.789), un título medio alto de anticuerpos neutralizantes de pseudovirus (700) y un título medio alto de anticuerpos de unión contra el dominio de unión al receptor (RBD) (21,564 )", informó el trabajo.

"Sin embargo -continuó-, estos títulos disminuyeron drásticamente a los 6 meses después de la vacunación (...) y disminuyeron aún más a los 8 meses".

En el mismo sentido, "la vacuna mRNA-1273 (Moderna) también provocó un título medio alto de anticuerpos neutralizantes de virus vivos (5.848), un título de anticuerpos neutralizantes de pseudovirus (1.569) y un título de anticuerpos de unión específicos de RBD (25,677). A los 8 meses (...) estos títulos fueron más bajos que los títulos máximos en un factor de 44, 6 y 17, respectivamente", señaló.

En cambio, la vacuna Ad26.COV2 (Janssen) "indujo títulos medios sustancialmente más bajos que las vacunas de ARNm en el pico de inmunidad", pero los autores señalaron que, sin embargo, "estos títulos se mantuvieron relativamente estables durante 8 meses"

"A las 4 semanas después de la inmunización con Ad26.COV2.S inyección única, el título medio de anticuerpos neutralizantes de virus vivo fue 146, el título medio de anticuerpos neutralizantes de pseudovirus fue 391 y el título medio de anticuerpos de unión específicos de RBD fue 1361", describieron.

En referencia a la respuesta inmune celular, el trabajo midió dos tipos de células T (CD4 + y CD8) y encontró que "a los 8 meses, la mediana de las respuestas de las células T CD8 fue del 0,016% con la vacuna BNT162b2, del 0,017% con la vacuna mRNA-1273 y del 0,12% con la vacuna Ad26.COV2.S".

"Con las tres vacunas, las respuestas de las células T mostraron una amplia reactividad cruzada contra las variantes del SARS-CoV-2", informaron.

En sus conclusiones, los autores informaron que el trabajo confirma que las vacunas de ARN mensajero tienen una disminución de la inmunidad aunque recordaron que "los correlatos de protección contra el SARS-CoV-2 aún no están definidos".

FUENTE: Télam.