El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se reunirá este lunes con el titular de la AFA, Claudio Tapia, en el marco de su gira por Sudamérica en busca de apoyo para el proyecto del Mundial de fútbol cada dos años.

El suizo, que llegó este domingo a la tarde a Buenos Aires, donde fue recibido por el presidente de AFA, Claudio Tapia, estuvo anoche en Santiago de Chile donde desarrolló su agenda ante de venir a la Argentina, en el país trasandino, su quinto destino luego de pasar por Colombia, Venezuela, Ecuador.y el país trasandino

La Argentina será el último país que visitará Infantino en el marco de sus viajes en busca de apoyo para la aprobación del proyecto de realizar el Mundial cada dos años.

El titular de la FIFA aterrizó este domingo antes de las 19 en Buenos Aires y este lunes se reunirá con "Chiqui" Tapia en el predio de la AFA, en Ezeiza, donde compartirán un almuerzo y en simultáneo un show de tango a cargo del cantante cordobés Ariel Ardit, el mismo que entonó las estrofas del Himno Nacional Argentino antes de los partidos del seleccionado nacional con Uruguay y Perú por Eliminatorias Sudamericanas.

La noche de este domingo ya hubo una cena entre ambos con pocos comensales, algo que no será igual en el almuerzo de hoy, después que Tapia le muestre a Infantino el avance en las obras que se realizaron en las instalaciones del predio con los fondos del programa Forward de la FIFA que comprenden, esencialmente, la construcción de la Sala VOR (que es para el VAR) y que será inaugurada justamente mañana ante su presencia.

Y justamente el almuerzo que degustarán con posterioridad a la conferencia de prensa virtual que ofrecerá Infantino junto a Tapia, en el gimnasio de futsal, mañana desde las 12.30, tendrá varios invitados, entre ellos algunos campeones del mundo como Ubaldo Fillol, Alberto Tarantini, Carlos Tapia, Héctor Enrique, Jorge Burruchaga y Oscar Ruggeri.

También lo están César Luis Menotti, Alfio Basile y José Pékerman, junto a los ayudantes de campo de Lionel Scaloni, Roberto Ayala y Pablo Aimar (Walter Samuel vive en Europa), los entrenadores de juveniles y futsal, Javier Mascherano y Matías Lucuix, junto a Javier Mascherano y el Director Nacional de Arbitraje, Federico Beligoy.

Esta será la cuarta visita oficial de Infantino desde que asumió la presidencia de la FIFA a fines de febrero de 2016.

La primera fue en octubre de 2017, cuando visitó la sede de la AFA en la calle Viamonte.

Luego volvió en abril de 2018, en el marco del Congreso de la Conmebol que tuvo a la AFA como anfitriona.

Su último y frustrado paso por nuestro país fue en noviembre de 2018, para presenciar la segunda final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors, en el estadio Monumental, que se vio tronchada por una agresión de hinchas locales contra el micro que transportaba a la delegación "xeneize". Ese encuentro terminó jugándose en el estadio de Real Madrid, el Santiago Bernabeu.

El periplo del ítalo-suizo comenzó el lunes 11 de octubre en Israel, donde brindó su particular comparación entre el proyecto de un Mundial de fútbol cada dos años y el Super Bowl de fútbol americano en Estados Unidos.

"El Super Bowl se organiza todos los años, ¿por qué no tener una Copa del Mundo cada dos años? Muchos críticos dicen que sería perjudicial, pero los estudios de FIFA aseguran que no disminuiría la magia del torneo porque su frecuencia no afectaría ni su calidad ni reputación", explicó Infantino, quien también promovió la ampliación de 32 a 48 seleccionados participantes, algo que comenzaría luego de Qatar 2022.

La visita de Infantino a Israel tuvo efectos colaterales, ya que la Asociación Palestina de Fútbol le canceló la reunión programada para el martes 12 por su presencia en el Museo de la Tolerancia, en Jerusalén.

El primer destino de Infantino en Sudamérica fue Colombia y su primer compromiso fue el miércoles por la noche, en una visita a las nuevas instalaciones de la Federación local en Barranquilla.

Infantino recorrió el nuevo predio junto al presidente de Colombia, Iván Duque; el titular de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez; y el mandatario de la FCF, Ramón Jesurún.

El jueves, Infantino fue al estadio Metropolitano para presenciar el partido entre Colombia y Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas.

El mismo jueves 14, a última hora, Infantino aterrizó en Caracas donde fue recibido por el nuevo presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Giménez.

Durante el viernes, el suizo estuvo en varias actividades y para el cierre se reunió con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Unas horas después, durante la noche de ese mismo día, Infantino fue recibido en Ecuador por el presidente de su Federación, Francisco Egas.

La agenda del sábado incluyó fotos con los argentinos Gustavo Alfaro y Jorge Célico, entrenador y director general de los seleccionados juveniles de la "Tri", respectivamente.

Y para cerrar el día hubo una reunión con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso; el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y el de la FEF, Francisco Egas.

El sábado a la noche, como quedó dicho, Infantino llegó a Santiago de Chile, penúltima parada de su gira por Sudamérica.

Este domingo el presidente de la FIFA visitó la sede de la ANFP y el predio de los seleccionados, Juan Pinto Durán, y a las 11 dio el puntapié inicial del partido entre O'Higgins y Deportes Santa Cruz, del torneo sub 21 chileno.

A las 12.45 ofreció una conferencia de prensa virtual y después participó de un almuerzo, para luego abordar nuevamente el avión privado que lo trasladó a Buenos Aires, donde pernoctará esta noche, para encarar mañana el tramo final de su intensa gira por Sudamérica.

La misma no incluyó Paraguay, sede de la Conmebol, ni tampoco mantuvo reunión alguna con su presidente, Alejandro Domínguez, quien ya manifestó públicamente, en nombre del organismo que tutela, su oposición a la realización de la Copa del Mundo cada dos años, en consonancia con lo manifestado por la Unión Europea de Fútbol (UEFA).

FUENTE: Télam.