Al respecto, la vicepresidenta de la Nación hizo un repaso de los sucesos acontecidos hasta llegar a esta instancia histórica que permite hoy la inauguración de la Zona Franca de Río Gallegos. Durante su alocución, Cristina Fernández de Kirchner destacó las gestiones alcanzadas que se consagraron con el Gobierno de Alicia Kirchner y valoró la lucha a lo largo de estos 27 años.

Sostuvo al respecto: “Hoy estamos todos juntos, 27 años han pasado y durante esos 27 años; para parafrasear a alguien, pasaron cosas; en Santa Cruz y Argentina también. La Zona Franca había sido firmada por Néstor Kirchner en la adenda de un pacto fiscal en 1994. De esta manera, con la firma del acuerdo, Santa Cruz iba a tener su Zona Franca, pero apareció en el escenario nacional y en la provincia el tema de los hielos continentales”.

Seguidamente, realizó un repaso y detalló: “En esa línea maravillosa que Dios y la naturaleza dibujaron, se había trazado una caprichosa línea poligonal, donde nos cercenaban una parte de nuestro territorio, de nuestros hielos continentales. Hace poquito que yo era senadora, allá por 1995, y todavía no había elección directa en la República Argentina. En esa elección indirecta, resulté electa senadora en representación de nuestra provincia”.

La vicepresidenta enfatizó: “Hubo que defenderla, hubo que defender la Argentina porque los hielos son de todos y todas, y siempre cuando se defienden los intereses nacionales, cuando se defiende el patrimonio de los argentinos, las cosas se suelen poner muy difíciles”.

En este punto, recordó: “En represalia de aquella defensa, por 1996, nos revocaron la Zona Franca como castigo por no haber aceptado en el Congreso y haber encabezado la gesta, que no fue solamente no votar, fue encabezar una gesta nacional y una lucha defendiendo lo que se quería hacer”.

Esto, continuó Cristina Fernández de Kirchner, “provocó la revocatoria de aquel sueño de Néstor, que soñaba con la Zona Franca”. Luego, expresó, “hubo demandas judiciales por parte de los permisionarios y de vuelta nos volvieron a revocar definitivamente la Zona Franca por el 2001, con el gobierno de la primera Alianza, que como señaló Alicia, firmé el decreto restituyéndosela a Santa Cruz y hoy se inaugura”.

La vicepresidenta indicó, tras el repaso histórico, que “después de estos 27 años y esta historia es bueno sacar algunas enseñanzas y es bueno que tengamos una mirada reflexiva sobre los hechos que nos toca analizar”.

La primera, marcó, “que defender el patrimonio de los argentinos no es gratis y, segundo, que para obtener las cosas hay que luchar, nada te será dado en forma de donación o gratuita, cada cosa que los argentinos y argentinas obtengan debe ser muchas veces a través no solo del esfuerzo, sino de la lucha”.

Expresó, además: “Hay una idea de que las cosas suceden porque si y no es así, en esa oportunidad cuando encabezamos a lucha por los hielos continentales sabíamos que podía haber represalias, pero no dudamos en que había que hacer lo que había que hacer sin importar las consecuencias y luego la lucha permitió consolidar los objetivos”.

Luego, recordó: “Después si bien la regulación estaba totalmente aprobada, durante el 2015 hubo numerosos inconvenientes y trabas que durante los cuatro años siguientes no nos permitieron iniciarlo”.

Cristina Fernández de Kirchner puntualizó: “Esto que vemos acá es el fruto de muchos sueños y lucha. Néstor soñaba tanto con esto por una cuestión muy simple, y es algo que todos los santacruceños sabemos, que del otro lado de la frontera está la Zona Franca de Punta Arenas, y Néstor venia como todos los meses nuestros vecinos se trasladan a la vecina ciudad de Punta Arenas a hacer sus compras y, por lo tanto, el dinero desde aquí de Santa Cruz termina en el país vecino por las conveniencias de los precios que se tienen allá”.

La vicepresidenta expresó que “era una cuestión económica también el dotar a este primer recinto para que el dinero de Santa Cruz se gaste y recicle aquí en la provincia”. Remarcó que “de esto se trata gobernar también, no solo pagar salarios, sino que los mismos se re encausen aquí, es esta una de las razones por las cuales Néstor tanto ansiaba este tema de la Zona Franca, por eso es un día muy especial”.

Seguidamente, instó a los comerciantes y permisionarios a “ser responsables socialmente, porque esto tiene que dar resultados, tiene que influir y haber mayor cantidad de permisionarios que se traduce en beneficios para todos los que visiten”.

Finalmente, la vicepresidenta señaló que “es un día en que los santacruceños vemos un sueño cumplido, parecía que se nos evaporaba, pero finalmente cuando uno es perseverante, se tienen convicciones y cuando no se bajan los brazos, las cosas llegan”.