García: “Tenemos que vacunar alrededor de 355 mil personas en la provincia”

En el inicio del reporte de hoy, García indicó que actualmente la provincia de Santa Cruz registra 3 casos positivos en la localidad de Caleta Olivia, teniendo un acumulado de 32 casos activos en todas las localidades de la provincia y más de 61 mil casos diagnosticados desde el inicio de la pandemia.

Además señaló que en una nueva revisión del semáforo epidemiológico con el índice epidemiológico ajustado por población, se estableció que la totalidad de las localidades s encuentran dentro de un riesgo epidemiológico bajo, entiéndase en el color verde del semáforo epidemiológico. “Si bien existe un riesgo disminuido, el riesgo no está ausente. La pandemia continúa la pandemia está presente. Las medidas de cuidado así como también el cumplimiento de los protocolos tienen que ser cumplido porque es el modo en el cual protegemos a nuestra población y nos protegemos a nosotros mismos”, expresó.

Campaña de vacunación

En lo que respecta a vacunación, el Titular de la Cartera Sanitaria expuso que se continúa con el proceso de vacunación a personas mayores de 18 años principalmente con la complementación de la segunda dosis. “También la vacunación está también abierta a las personas mayores 18 años que todavía no hayan recibido una dosis. En este aspecto estamos con toda la estrategia de abordaje territorial en la cual estamos en la búsqueda activa de personas que aún no se han vacunado con la idea de que puedan acceder al sistema de vacunación y tengan esa inmunidad que tanto deseamos en todo nuestros santacruceños y santacruceñas”, remarcó.

A la vez, comentó que “también estamos trabajando fuertemente en la vacunación de adolescentes de entre 12 y 17 años utilizando la vacuna Moderna y Pfizer y también con la vacuna Sinopharm estamos vacunando a los niños entre 3 y 11 años de edad”.

Población vacunable

En lo que respecta a los porcentajes de vacunación, sostuvo que la cantidad de personas que tienen que ser vacunadas en la provincia de Santa Cruz ha aumentado. “Recordemos que al inicio de la pandemia nosotros teníamos un objetivo de vacunar aproximadamente a 120 mil personas que eran las personas de alto riesgo las que estaban expuestas y las que tenían patologías o comorbilidades, después aumentamos a la población en general mayores de 18 años que aproximadamente son unas 250 mil personas en toda la provincia, y actualmente al sumar a los niños es decir a toda persona de más de 3 años de edad estamos hablando de aproximadamente 355 mil personas que tienen que ser vacunadas”, explicó.

Por otra parte, señaló: “En ese contexto y al haber aumentado el denominador ya contemplamos los porcentajes de vacunación en función de cuántas personas hemos vacunado mayores de 3 años de edad desde el inicio del proceso de vacunación. En este aspecto llevamos más de 61% de las personas mayores de 3 años vacunada con una dosis y prácticamente el 49% de personas que se vacunaron ya con las dos dosis”. De igual manera, subrayó que todo el esfuerzo en este momento, está abocado principalmente a vacunar a los adolescentes y a los chicos más chicos, es decir a aquellos entre 3 y 11 años de edad. “Por eso la estrategia está abocada no solo a la posibilidad de que accedan a los distintos centros de vacunación sino también a los centros que ofician de vacunación dentro del programa ampliado de inmunizaciones o en los lugares habituales donde se vacunan a los chicos más chicos como los centro de salud, los CIC, los vacunatorios hospitalarios como así también en los centros destinados a la vacunación COVID de adulto para que puedan vacunarse también nuestros jóvenes y nuestros niños”, detalló.

Abordaje territorial

En otra parte del discurso, se refirió a la estrategia de abordaje territorial y de búsqueda activa de casos, aspecto sobre el cual dijo que sigue presente toda la provincia de Santa Cruz porque es una buena posibilidad que se está otorgando a aquellas personas que hasta el momento no han podido acceder al proceso vacunatorio o a completar el esquema de la segunda dosis en el tiempo y forma como corresponde.

“Los métodos de seguimiento en lo que respecta al hisopado de personas que son asintomáticas continúa estando activo en la totalidad de las localidades de la provincia de Santa Cruz. Lo que se hace es básicamente buscar a aquellas personas que con pocos síntomas y sin síntomas pueden estar siendo portadoras del COVID y sin saberlo puede llegar a contagiar y a generar brote”, aseguró.

Controles

“De igual manera, en el ingreso a la provincia de Santa Cruz en caso de no estar vacunado o no tener completo el esquema o al menos una dosis pasados los 14 días de haberse vacunado, es necesario ingresar a la provincia de Santa Cruz con un hisopado negativo porque es lo que nos va a garantizar que no haya nuevos brotes en nuestras localidades, a sabiendas de que existe un volumen de cepa Delta circulando en el mundo y que está trayendo los problemas sanitarios en la mayoría de los países que actualmente se encuentran con brotes a consecuencia del COVID”, expuso.

Finalmente, manifestó que desde el Ministerio de Salud y Ambiente, se apunta a reforzar todas las medidas de prevención, los cuidados, el cumplimiento del protocolo porque es el modo con el cual se va a seguir previniendo y dándole batalla a esta pandemia que nos afecta fuertemente a nosotros como provincia y también a toda la Argentina y al mundo.