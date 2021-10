En este contexto, el secretario de Estado de Cultura, Oscar Canto, estuvo presente en el Boxing Club donde tuvieron lugar espectáculos presenciales del décimo día. El funcionario hizo un balance de lo realizado durante esta edición de la Feria.

“Estamos muy contentos de haber transitado estos diez días, saliendo un poco de la virtualidad, y mezclándola con la presencialidad. Teníamos mucho temor sobre todo en las actividades presenciales del Complejo Cultural, pero la gente fue muy respetuosa, siempre cumplieron con los protocolos. Las charlas, las tocatas, las presentaciones de libros y los talleres presenciales fueron un éxito, realizados con mucho cuidado, y tenemos un muy buen balance”, expresó.

Bajo el lema “Más que libros, Cultura” tuvo lugar esta 27° Edición, del 15 al 24 octubre, que ofreció actividades culturales virtuales y presenciales y contó con presencias estelares como las de Selva Almada, a nivel nacional, y Camila Garay a nivel provincial, entre otras propuestas musicales, teatrales, de talleres, charlas y literatura.

Canto señaló que “fue un evento hecho con el Gobierno Provincial, desde la Secretaría de Cultura, y es el primero que tiene tanta masividad, por lo menos al ser con números artísticos”. Luego agregó: “También quisimos sumar otros productores y hacedores culturales de otras ramas, no solo las artísticas, porque también representan la cultura, nuestra forma de ser, nuestra identidad también está volcada en cada uno de estos productores”.

En cuanto al balance general, consideró que “ha sido un buen cierre, creo que hemos puesto la vara alta y de acá en adelante los cierres de la Feria del Libro deberán ser en este tenor”.

Además, manifestó encontrarse “muy contento con la visita de nuestra Gobernadora Alicia, que fue muy bien recibida por el público de la feria del día de hoy, ella estuvo con Camila Garay charlando, con nuestra artista santacruceña”.

Agregó al respecto: “Nosotros teníamos la posibilidad de traer a cualquier artista reconocido a nivel nacional, pero nos parecía muy importante darle el lugar a nuestra artista santacruceña Camila Garay porque viene de zona del norte de nuestra Provincia, con mucho esfuerzo; así que estamos muy contentos de que ella y la Gobernadora hayan podido estar juntas, que hayan charlado”.

Adelantó que, al finalizar la última jornada de este evento cultural, que cada año es esperado por toda la comunidad, “nos sentaremos con los compañeros, y empezaremos a trabajar ya para la Feria del Libro del año que viene”.

Por su parte, Camila Garay, quien presentó su espectáculo musical en el Boxing Club, fue el gran número artístico de cierre de la Feria del Libro. En los momentos previos a su presentación la cantante reconoció estar “muy feliz, muy contenta por la gente, por cómo me recibió, en la Secretaría de Cultura, y, la gobernadora Alicia Kirchner me regaló algo muy hermoso”.

Camila fue conocida a nivel nacional por su participación en el programa televisivo La Voz Argentina, y sobre la repercusión que tuvo su actuación en este reality, relató: “La verdad que no sé, estoy cayendo en todo (lo que pasó), pero estoy muy feliz. Hasta ahora el amor que recibí de la gente, acá en Río Gallegos, es inmenso. Es algo que no se puede describir. Y esta noche espero que la pasen todos muy lindo, que disfruten tanto como yo disfruto arriba del escenario, y que bailen mucho, que puedan pasar por los diferentes momentos del show, que es lo más importante”.

Sobre su diálogo con la Gobernadora, comentó: “Ella me dijo muchas hermosas palabras, de aliento y de la importancia de lo que es el artista para la juventud. Me dieron muchas ganas de llorar, me emocioné mucho. Y sí, para mí es sumamente importante Santa Cruz porque fue una de las pocas provincias que llegó a los octavos de final en La Voz Argentina, y tuve la oportunidad de representar a la Provincia lo mejor posible que pude, así que estoy muy contenta”.

Camila Garay valoró que en Santa Cruz haya “muchísimos cantantes, hay muchísimos artistas ya sea en danza, en arte; y espero que se animen en la siguiente edición de La Voz, o en cualquier concurso porque es sumamente importante para uno poder cumplir los sueños, y poder llevar a Santa Cruz lo más alto posible”, concluyó.