"Néstor Kirchner 1950-∞", el homenaje de Cristina a 11 años de la muerte del expresidente

La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, subió un video a las redes dedicado a su esposo y expresidente, Néstor Kirchner a 11 años de su muerte. "Siempre primero Argentina Néstor Kirchner 1950-∞", escribió la exmandataria.

Durante el audiovisual de poco más de dos minutos se observan distintos momentos y fragmentos de discursos del exjefe de Estado acompañados por la canción Demoliendo Hoteles, del compositor Charly García, en su formato instrumental.



"No estamos en el negocio de la política, estamos en la transformación de la Patria", es la frase de Kirchner que se utiliza para el comienzo del video, que también incluye otras como "Ni claudicar, ni arrodillarnos, salir a defender con hidalguía y dignidad los derechos de los argentinos" o "Destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago total de la deuda con el FMI".

En un momento en que el Gobierno lanza acuerdos con provincias para controlar el cumplimiento del congelamiento de precios por 90 días, el video destaca las palabras alusivas al tema que tuvo en su tiempo el exmandatario: "No le compren más al que aumenta, porque si le compran y aumenta, se van a creer que el Pueblo argentino es cuestión de aumentarle y listo, demostrémosle que aumenta y no le compramos, no le compramos nada".

"Vamos a dar una batalla nacional contra aquellos que quieren encarecer el producto para evitar que los elementos esenciales, alimentos esenciales, lleguen a la mesa de los argentinos. Primero hay que comer y después que exportemos, pero primero hay que comer en la Argentina", fijaba Kirchner.

Esta tarde dirigentes, militantes y funcionarios del peronismo se congregarán en el estadio del Club Deportivo Morón de ese municipio bonaerense para rendirle homenaje al expresidente.

De acuerdo a lo informado por fuentes en la organización, el presidente Alberto Fernández será el único orador.

FUENTE: Ámbito.