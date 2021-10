A tan sólo semanas para las elecciones nacionales, son muchos los candidatos en la provincia que están en los últimos días de campaña con recorridas por todas las localidades. Según Gustavo “Kaky” González, Intendente de Puerto Deseado y candidato a Diputado Nacional del Frente para Todos, en comunicación con el programa radial EL MEDIADOR dijo “yo creo que en las PASO muchos compañeros no me conocían pero ya toda la gente saben quiénes son los candidatos”.

“Kaky” explicó la importancia que tendrá los votos a su favor “no podemos tener la contra con el gobierno en la Cámara de Diputados, porque las soluciones las vamos a poder traer con el Gobierno Nacional ya que será muy difícil hablar y hacer algo para la provincia si esta la oposición”. A su vez agregó “hay que seguir recorriendo, lo que paso en las PASO fue el voto enojado de la gente y que hizo ruido en ambos sectores de la política”.

Para concluir el candidato a Diputado Nacional habló sobre el tema de la empresa YCRT “hay incertidumbre entre los trabajadores, por no tener aun a esa persona jurídica. No podes intervenir a 2000 KM porque es muy difícil relacionarse con los trabajadores de la cuenca, sería mejor que sea alguien de la zona”. Por otro lado comentó lo él piensa que está haciendo la oposición “no están pensando en las elecciones de ahora, si no a como están posicionados para el 2023, pero hay que resolver los problemas antes del 2023”.