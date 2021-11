El Secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, aseguró que este martes se reunirá con la titular de PAMI, Luana Volnovich, y el miércoles con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, para abordar el tema de la suba de precios de los medicamentos.

"Vamos a empezar a revisar el tema suba de precios de los medicamentos, no puede haber consumos esenciales sin regulación del Estado", dijo Feletti en declaraciones a Futurock.



El Secretario de Comercio Interior defendió además el congelamiento de precios de 1400 productos de consumo masivo, y dijo que el grado de cumplimiento del acuerdo es del 78%. "Hay una reducción del 7,8% en la canasta básica", añadió.

"La primera semana del acuerdo es buena, es aceptable. Bajó la tensión con las empresas", dijo.

"La ultima semana de octubre no hubo una aceleración de los precios. Tomamos la medida para frenar la escalada, tiene que garantizarse una canasta básica", sostuvo.

En este marco, Feletti dijo que "el consumo de la Argentina no puede quedar encorsetado a 30 empresas". "Tenemos que dar el debate respecto de los márgenes de ganancias de las grandes empresas", sostuvo.

El Secretario de Comercio Interior también descartó un posible desabastecimiento: "No debiera faltar nada, no estamos en un pico de consumo, si las empresas no pueden abastecer estamos en un problema".

FUENTE: Ámbito.