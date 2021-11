Hasta cuándo es el Cyber Monday 2021 y cuándo arranca el Cyber Week

Durante estos primeros días de noviembre se está realizando el Cyber Monday, uno de los eventos de ventas online más importantes del país. Además de ser una gran oportunidad para acceder a importantes descuentos y poder concretar aquellas compras que nunca se realizaron.

Del 1 al 3 de noviembre, se realiza el Cyber Monday, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Para comprar, se debe acceder al sitio web oficial. El evento online, también llamado “Cyber Lunes” o “Lunes Cibernético”, es de origen estadounidense y conocido por ser el día en el que surgen las grandes promociones para ventas online.

Participan 954 marcas que ofrecen promociones, cuotas sin interés y descuentos en más de 1.000 comercios adheridos. En general, pertenecen a los rubros electrónica y tecnología; viajes; muebles, hogar y decoración; indumentaria y calzado; deportes y fitness; alimentos y bebidas; cosmética y belleza; automotriz; bebés y niños; emprendedores y servicios varios.

Cuándo arranca el Cyber Week

El Cyber Monday suele extenderse dos días adicionales, martes y miércoles, por lo que se llama a los tres días de eventos “Cyber Week” o “semana cibernética”.

Entonces, desde el lunes 1 hasta el miércoles 3 de noviembre, aparecerán las ofertas y descuento en categorías como electrodomésticos, vuelos, hoteles, ropa, decoración, entre otros rubros, que caracterizan a la fecha.

Guía para el Cyber Monday: cómo evitar estafas

Para evitar caer en engaños o estafas virtuales, deberás seguir las siguientes recomendaciones:

Siempre ingresar a los sitios web de las empresas adheridas al evento, que pueden ser verificadas a través de la página oficial de Cyber Monday .

Al ingresar a la página de alguna marca , deberás verificar que haya un candado amarillo en la parte inferior derecha de la pantalla, al lado del símbolo de Internet. Significa que el sitio web es seguro. Si no aparece, entonces no tiene una conexión segura con tu navegador. Esta característica debe visualizarse cuando llegue a la página para realizar el pago, no en la home (casa). Además, si la URL de la página empieza con https: //, significa que es segura; si la URL empieza con http: // (sin la "s"), no es segura. Y, si la barra de direcciones del navegador es de color verde, puede estar seguro de que la página es de la entidad que dice ser. Debe visualizarse cuando llegue a la página para realizar el pago.

Respecto a los vendedores , el comprador debe mirar la información de contacto ya que si es inusual o proviene de un país que no nada que ver con la marca tiene del producto, entonces no es confiable.

El editor de un sitio web, el autor de un blog o el comerciante de una tienda online debe anunciar las menciones legales en su página web. De lo contrario, se lo considera un sitio ilegal.

Nunca llegar a la página web a través de enlaces disponibles en páginas de terceros o correos electrónicos.

A la hora de comprar , proporcionar sólo la información absolutamente imprescindible para la operación. Si alguna tienda online solicita obligatoriamente información que no se considere esencial, entonces es mejor realizar la compra en otro sitio.