Jazmìn Macchiavelli: "Roxana Reyes sólo apoyó medidas que han empobrecido, marginado y perjudicado a las mujeres”

“Roxana Reyes dice defender a las mujeres, pero como diputada y como miembro de Juntos por el Cambio apoyó medidas y leyes que solo han empobrecido, marginado y perjudicado a las mujeres. Prometió 6.500 puestos de trabajo que nunca cumplió, votó a favor de un presupuesto que iba en contra de los intereses de Santa Cruz, votó en contra del freno a los tarifazos que impuso Mauricio Macri, votó a favor de la reforma previsional que ajustó a jubilados y jubiladas a partir de 2017” señaló Macchiavelli.

“Ella es parte de la tercera experiencia neoliberal que debimos sufrir los argentinos desde la vuelta de la democracia. La Alianza macrista-radical de la que Roxana Reyes es miembro profundizó todos los problemas estructurales que traía el país, además de endeudar nuevamente a varias generaciones de argentinos con el FMI” puntualizó la dirigente.

“De los miles de millones de dólares que llegaron en créditos al país, no vino nada a Santa Cruz, mucho menos a las mujeres santacruceñas. En ningún momento Roxana Reyes hizo algo para que eso no sea así. Tampoco criticó en su momento a Mauricio Macri por hipotecar nuestro futuro y potenciar la pobreza. Ella es legisladora de un frente político que provocó demasiado daño económico en muy poco tiempo, y ajustó como ningún otro las cuentas públicas, los salarios y las jubilaciones. Y mientras Mauricio Macri establecía el blanqueo para que los familiares puedan lavar y meter al sistema financiero capitales ilegales, Roxana Reyes observaba sin decir nada ni ayudar a la provincia” argumentó.

“Lo que hace la diputada nacional es repudiable, solo intenta generar ruido para conseguir votos. Dice que Claudio Vidal “se cayó de la tabla de posiciones”, pero cuando uno recuerda los resultados de la PASO vemos que Claudio sacó más de 35.000 votos, y ella apenas alcanzó los 18.000, ¿de qué habla? Necesitamos de políticos que dejen de hacer politiquería barata, de intentar ensuciar a los demás y de señalar sin construir nada. Ya es mucho de Reyes y de Juntos por el Cambio” señaló Macchuavelli.

“Y sobre las declaraciones en particular sobre mi desempeño como subsecretaria de las Mujeres son infundadas y solo responden a sacar rédito político en medio de la campaña electoral. Esas críticas no aportan nada ni solucionan la difícil situación que viven miles de mujeres en Santa Cruz” puntualizó.

“ME PREOCUPA SU IGNORANCIA”

En otro orden del comunicado, Macchiavelli manifestó que “me preocupa la ignorancia con que se expresa Reyes. Claramente desconoce la ley 26.485. Dicha legislación establece la privacidad en los casos de violencia por razones de género, por lo tanto, es imposible que las situaciones que se acompañan e investigan puedan ser expuestas de manera pública, el fin, no justifica los medios. Los protocolos de abordaje que desde la subsecretaría de las Mujeres se llevan adelante están protegidos, la Ley establece que se debe resguardar “el derecho a la confidencialidad y a la intimidad, pero eso a ella no le importa”.

“Por otro lado, y no siendo menos grave, Reyes se centra solo en dos casos puntuales de los cientos que hay en la provincia, justamente esos son utilizados por Juntos por el Cambio para atacar políticamente en general, y en particular hoy lo hace a mi gestión. ¿Cuál sería la forma de refutar las cosas que dice? ¿Qué yo exponga a las mujeres como Reyes lo hace para mostrar mi trabajo al frente de la subsecretaría? No me interesa, soy una mujer muy responsable social y políticamente” añadió.

“Sus declaraciones resultan inapropiadas y fuera de contexto, durante casi dos años estuve en funciones, trabajé con el equipo de Reyes en algunas oportunidades en que me acercaron situaciones que les llegaban, es más, hablé con la diputada, con personas que trabajan con ella y en ninguna situación expresó alguna crítica a mi gestión, ni cuestionó mi trabajo. Siempre el trato fue correcto, y en más de una oportunidad valoró mi presencia y mi actitud al frente de la subsecretaría. Me invitó a participar en actividades de concientización, claramente no eran momentos de campaña” complementó.

“Reyes hizo poco en el 2020 sobre el tema real de las mujeres, es más, en los primeros meses se la vio más preocupada en desestabilizar al gobierno nacional intentando sabotear la cuarentena que en ayudar a las mujeres que pasaban hambre, frío y problemas de salud en Santa Cruz. Por otro lado, la diputada terminó el año sobreactuando su papel y utilizando el nombre de una mujer que había realizado una denuncia por violencia de género para obtener el lugar en la lista en las elecciones de 2021. Es lamentable el papel que representa” finalizó Macchiavelli.