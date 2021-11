Un ensayo con la píldora antiviral experimental de Pfizer Inc. contra el COVID-19 fue suspendido de forma temprana tras demostrarse que reducía en un 89% las posibilidades de hospitalización o muerte de los adultos con riesgo de desarrollar una enfermedad grave, dijo la compañía el viernes.

Los resultados parecen mejorar los vistos con la píldora molnupiravir de Merck & Co Inc, que se demostró el mes pasado que reduce a la mitad la probabilidad de morir o de ser hospitalizado para los pacientes con COVID-19 que también tienen un alto riesgo de enfermedad grave.



Los datos completos de los ensayos aún no están disponibles en ninguna de las dos compañías.

Pfizer dijo que planea enviar los resultados de los ensayos provisionales de su píldora, que se administra en combinación con un antiviral más antiguo llamado ritonavir, a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, en el marco de la solicitud de uso de emergencia que presentó en octubre.

El tratamiento combinado, que tendrá la marca Paxlovid, consta de tres píldoras administradas dos veces al día.

El análisis planificado de 1.219 pacientes en el estudio de Pfizer analizó las hospitalizaciones o muertes entre las personas diagnosticadas con COVID-19 leve a moderado con al menos un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad grave, como la obesidad o la edad avanzada.

Según halló el estudio, el 0,8% de los que recibieron el fármaco de Pfizer dentro de los tres días posteriores al inicio de los síntomas fueron hospitalizados y ninguno había fallecido 28 días después del tratamiento. Esto se comparó con una tasa de hospitalización del 7% para los pacientes con placebo, en cuyo grupo hubo siete decesos.

Las tasas fueron similares para los pacientes tratados dentro de los cinco días posteriores a los síntomas: el 1% del grupo de tratamiento fue hospitalizado, en comparación con el 6,7% para el grupo de placebo, que incluyó 10 muertes.

FUENTE: Ámbito.