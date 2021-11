El candidato a Diputado Nacional por SER Unidos y ex gobernador de Santa Cruz, Dr. Sergio Acevedo emitió su voto esta mañana y aseveró "estoy muy contento de poder votar, es un día de la democracia".

"Satisfecho porque hemos constituido una alternativa progresista, popular y participativa con distintas fuerzas políticas, sociales y culturales en Santa Cruz" aseveró el dirigente, que agregó "satisfecho además por el trabajo hecho y un día más en el proyecto que queremos llevar adelante para los santacruceños".

Al dejar un mensaje a los votantes sostuvo "hay que votarl mensaje es que son tiempos difíciles, pero que la democracia y la política son las herramientas para poder resolver esta compleja y dramática realidad que tiene mucha gente que no tiene empleo, que no llega a fin de mes o que tiene truncos sus proyectos y sus sueños de progreso y desarrollo. Les pedimos no bajar los brazos y votar para poder cambiar su realidad".