Un nuevo cargamento con 630.630 vacunas contra la COVID-19 del laboratorio Pfizer/BioNTech llegó esta mañana al aeropuerto internacional de Ezeiza a bordo del vuelo AA931 de la compañía American Airlines.

Con este embarque, Argentina alcanzó 91.940.445 vacunas recibidas desde el inicio del Plan Estratégico de Vacunación contra el SARS-CoV-2, que se lleva adelante en todo el país, informó el Ministerio de Salud de la Nación.

A este cargamento se suma a las 1.672.800 dosis de Sinopharm arribadas entre ayer y el lunes a través del mecanismo COVAX, la iniciativa global para el acceso equitativo a las vacunas contra la COVID-19. Así, el país incorporó más de 2,3 millones de unidades en los últimos días.

Desde el inicio de la campaña, Argentina recibió 91.940.445 vacunas contra el SARS-CoV-2. De ese total, 14.683.210 corresponden a Sputnik V (10.125.655 del componente 1, y 4.557.555 del componente 2), y 5.688.125 a Sputnik V producidas en la Argentina por el laboratorio Richmond (1.179.625 del primer componente, y 4.508.500 del segundo).

A la firma AstraZeneca corresponden 25.188.400 dosis (580.000 de Covishield; 1.944.000 recibidas por el mecanismo COVAX, 19.912.000 de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina; 2.202.800 donadas por España, y 549.600 por Canadá).

En tanto, 31.672.800 corresponden a Sinopharm (30.000.000 del contrato bilateral y 1.672.800 recibidas a través del mecanismo COVAX); 3.500.000 a Moderna donadas por Estados Unidos, 1.704.000 a CanSino y 9.503.910 a Pfizer.

La vacuna Pfizer/BionTech contra el COVID-19, que lleva al nombre comercial de Comirnaty, se aplica en Argentina a personas mayores de 12 años. Está desarrollada con una plataforma de ARN mensajero y para completar el esquema deben aplicarse dos dosis.

Las vacunas de ARN mensajero (ARNm) actúan enseñándoles a las células a fabricar una proteína que desencadena una respuesta inmunitaria dentro del organismo. Como todas las vacunas, las de ARNm benefician a las personas que la reciben porque las protegen contra enfermedades como la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) y evitan el riesgo de que sufran consecuencias potencialmente graves si se enferman.

Las vacunas de ARNm recién ahora están disponibles para el público. Sin embargo, hace décadas que los investigadores estudian y trabajan con vacunas de ARNm.

De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, hasta esta mañana se distribuyeron 80.651.690 dosis en todo el territorio, al tiempo que las aplicaciones totalizan 64.965.087. A su vez, 35.938.527 personas iniciaron su esquema y 27.982.625 lo completaron, mientras que 929.067 personas recibieron dosis adicional y 114.868 recibieron dosis de refuerzo.

El cargamento anterior de Pfizer había llegado el pasado 10 de noviembre. Ese día arribaron 896.200 vacunas contra la COVID-19. Igual que lo ocurrido hoy, la partida llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a bordo del vuelo AA931 de la compañía American Airlines, informó el Ministerio de Salud de la Nación. Ese envío se había sumado suma a la partida de 896.220 dosis de Pfizer arribadas el 5 de noviembre.

El pasado 8 de septiembre había arribado al país el primer cargamento con 100.620 dosis de vacunas contra la COVID-19 del contrato firmado entre el Gobierno nacional y el laboratorio Pfizer por un total de 20 millones de dosis para 2021.

Si bien en Argentina se utilizan para inmunizar a adolescentes desde los 12 años, en EEUU, ya que aplica en niños. Un ensayo realizado con la vacuna del laboratorio Pfizer en niños de 5 a 11 años detectó una alta eficacia, estimada en 91%, además de una respuesta inmune fuerte y nulos efectos secundarios graves. El análisis se llevó a cabo en 2.268 participantes, según publicaron el pasado 9 de noviembre sus autores en la revista The New England Journal of Medicine, informó el prestigioso cardiólogo estadounidense Eric Topol.

El científico destacó, a través de su cuenta de Twitter, que los datos indicaron “muy alta eficacia (91%, IC 95% 68,98)) una respuesta inmune fuerte y ausencia de efectos secundarios graves entre 2.268 participantes”

El pasado 2 de noviembre, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, Rochelle Walensky, dio luz verde a la aplicación de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer-Biontech para niños de 5 a 11 años.

Su decisión se produjo luego de la recomendación del comité de asesores de los CDC. La votación fue unánime, con 14 votos a favor y ninguno en contra. Los miembros del ACIP, que revisó los datos de eficacia y seguridad, dijeron que los beneficios de la vacuna superaban los riesgos.

FUENTE: Infobae.