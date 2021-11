El Ministerio de Salud de la Nación informó este lunes 22 de noviembre que, en las últimas 24 horas, se registraron 5 muertes y 641 nuevos contagios de coronavirus. Así, el país acumula un total de 5.315.989 casos positivos desde el comienzo de la pandemia, mientras que los fallecimientos fueron 116.382.

Por otra parte, de ayer a hoy fueron realizados 14.494 testeos, con un índice de positividad del 4,42%. Desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 25.918.391 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 16.786 casos positivos activos en todo el país y 5.182.821. recuperados.

Del total de muertes reportadas hoy, 4 son hombres (1 residentes de la provincia de Buenos Aires, 2 residentes de la provincia de Jujuy y 1 residente de la provincia de Río Negro) y 1 es mujer (1 residente de la provincia de Mendoza).

De acuerdo al parte epidemiológico, de momento en Argentina hay 561 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. En ese sentido, el porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 35,3% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 40,1%.

De los 641 nuevos contagios, 184 son de la provincia de Buenos Aires, 194 de la Ciudad de Buenos Aires, 1 de Catamarca, 2 de Chaco, 23 de Córdoba, 10 de Entre Ríos, 14 de Jujuy, 2 de La Rioja, 6 de Mendoza, 12 de Misiones, 19 de Neuquén, 49 de Río Negro, 26 de Salta, 1 de San Luis, 10 de Santa Fe, 1 de Santiago del Estero, 1 de Tierra del Fuego y 86 de Tucumán.

No se reportaron casos de las provincias de Chubut, Corrientes, Formosa, La Pampa, San Juan y Santa Cruz.

Esta mañana, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, y el canciller, Santiago Cafiero, realizaron una conferencia de prensa en el Aeropuerto de Ezeiza donde, entre otras cuestiones, contaron que Argentina donará a Vietnam y República de Mozambique más de 1 millón de dosis de vacunas de AstraZeneca contra la COVID-19.

Según indicaron los funcionarios, estas donaciones fueron gestionadas en conjunto entre el Ministerio de Salud y la Cancillería, como resultado del ofrecimiento que la Argentina ha iniciado al asegurar el stock de dosis necesarias para completar la distribución de vacunas para toda la población y guiado por los principios de solidaridad y fraternidad.

Cabe destacar que, anteriormente, nuestro país ha sido receptor de donaciones que superaron las 7 millones de vacunas y que permitieron acelerar la aplicación de dosis para inmunizar a la mayor parte de la población, y ahora, al contar con el stock de vacunas necesario se encuentra en condiciones de favorecer el acceso equitativo y oportuno a las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19.

“En menos de un año, el 24 de diciembre estábamos acá recibiendo las primeras vacunas que llegaron a nuestro país, y hoy 22 de noviembre estamos con un stock de vacunas suficientes para asegurar el inicio de esquema, completarlos y las terceras dosis y refuerzos para la población que vaya cumpliendo los 6 meses, que nos permite estar donando vacunas”, destacó Vizzotti.

La funcionaria remarcó que “hasta que cada país no acceda a las vacunas, no vamos a dar vuelta la página, porque la pandemia no terminó”. El 62% de la población argentina completó el esquema de vacunación con dos dosis y casi el 80 % recibió la primera dosis de una vacuna contra el coronavirus.

“El stock de vacunas que tenemos nos permite tener aseguradas las terceras dosis y refuerzos” dijo la ministra de Salud y destacó: “Tenemos las vacunas para este año y para el 2022″.

Desde el inicio de la campaña de vacunación, la Argentina recibió 91.940.445 vacunas contra el SARS-CoV-2. De ese total, 14.683.210 corresponden a Sputnik V (10.125.655 del componente 1, y 4.557.555 del componente 2), y 5.688.125 a Sputnik V producidas en la Argentina por el laboratorio Richmond (1.179.625 del primer componente, y 4.508.500 del segundo).

A la firma AstraZeneca corresponden 25.188.400 dosis (580.000 de Covishield; 1.944.000 recibidas por el mecanismo COVAX, 19.912.000 de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina; 2.202.800 donadas por España, y 549.600 por Canadá). En tanto, 31.672.800 corresponden a Sinopharm (30.000.000 del contrato bilateral y 1.672.800 recibidas a través del mecanismo COVAX); 3.500.000 a Moderna donadas por Estados Unidos, 1.704.000 a CanSino y 9.503.910 a Pfizer.

Los últimos datos actualizados del Monitor Público de Vacunación indican que hasta la mañana de hoy se distribuyeron 81.780.560 dosis en todo el país, de las cuales se aplicaron 65.993.586. De ese total, 36.129.442 personas fueron inoculadas al menos una vez y 28.569.955 cuentan con el esquema completo de inmunización.

A su vez, 1.106.600 personas recibieron una dosis adicional y otras 187.589, una dosis de refuerzo. En el caso de la primera, se aplica 21 días después de la segunda dosis y está destinada a personas inmunocomprometidas mayores de tres años, independientemente del esquema que hayan recibido, y a mayores de 50 años que recibieron Sinopharm.

El refuerzo en cambio, según explicó la ministra de Salud, Carla Vizzotti, se da como mínimo, seis meses después de haber completado el esquema primario de dos dosis. Estas inmunizaciones se están aplicando, por el momento, “al personal de salud y a mayores de 60 años”.

FUENTE: Infobae.