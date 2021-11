Martín Guzmán fue entrevistado por Germán Feldman economista jefe del Banco Central (BCRA), en las Jornadas Monetarias y Bancarias 2021. Allí, el ministro dio importantes definiciones en relación a la inflación y reiteró que la reducción es una "tarea colectiva". Al mismo tiempo y en línea con lo dicho por Roberto Feletti, secretario de comercio, el contexto mundial de alta inflación post pandemia impacta en los precios locales.

"Un país que dice "hoy adopto esta restricción, estos puertos no pueden operar y por lo tanto un insumo intermedio no puede salir de ese lugar" y afecta al proceso productivo de un bien en particular en otro lado del mundo. Lo que va a haber es un cuello de botella, un faltante en la oferta. Eso va a poner presiones sobre los precios. Eso ha venido ocurriendo", expresó el ministro contundente en línea con la postura del gobierno en relación al aumento de la carne.

En relación a la inflación, reiteró que la reducción es una "tarea colectiva" y que implica el compromiso de todos los actores sociales. "La política de precios e ingresos juegan un rol importante. Es importante que el sector público y sector privado puedan construir acuerdos de precios que permitan tener un ancla más para la formación de expectativas"

"La reducción de la inflación es una tarea colectiva, donde el Gobierno tiene el rol más importante que es el de la conducción, siempre con el objetivo de que haya una recuperación de los salarios en términos reales que contribuya a mejorar el desempeño del perfil macroeconómico, permitiendo que le demanda crezca sobre el sendero en el cual buscamos que crezca", agregó.

La asistencia al Tesoro

En medio de las críticas por la asistencia del Banco Central al Tesoro, el ministro justificó la política: "El BCRA tuvo un rol positivo de asistencia al Tesoro para poder implementar las políticas públicas que hoy permiten que Argentina esté de pie, que se haya podido proteger en la mayor medida posible el tejido productivo y el tejido social, en un contexto donde hubo muchísima angustia y sufrimiento por la pandemia".

Al mismo tiempo, expresó que forma parte de una pauta establecida entre el organismo y Economía: "A partir del año 2021 se ha empezado a establecer un sendero en la cual se va reduciendo esa asistencia del BCRA. Y la forma en que eso debe continuar es respetando que el Estado sea capaz de jugar ese rol contracíclico".

En la primera semana de noviembre, el BCRA informó que le transfirió al Tesoro $50.000 millones en concepto de Adelantos Transitorios. De esta forma, la asistencia monetaria acumuló $385.000 millones desde octubre. Con la última licitación logró elevar el colchón de financiamiento neto acumulado en el mes a $149.388 millones para así intentar acercarse al 70%-30%.

El diagnóstico sobre la economía

Por último, Guzmán se mostró positivo con los últimos datos del INDEC y remarcó que la Argentina consolidó la recuperación: "Estamos viviendo un proceso de recuperación económica que es fuerte. Estimamos que la economía va a crecer este año más que el 9%".

Y enumeró: "La inversión en Argentina está creciendo y estimamos que en el año crecerá más del 30%. Esto es bueno, porque no solo significa un impulso a la recuperación, sino más capacidad productiva en el futuro. El empleo está creciendo, es un objetivo central y también están creciendo las exportaciones en términos de valor y también en volúmenes".

"Lo que se ve cuando comparamos la foto de fines de 2020 es progreso. Se ve construcción de condiciones que nos permiten tener un futuro mejor. Con desafíos grandes, a los que estamos enfrentando y trabajando para resolver. Hoy el principal escollo para mantener la estabilidad es la deuda con el FMI que hay que lograr refinanciar sobre la base de términos que permitan que la economía argentina se pueda seguir recuperando".

FUENTE: Ámbito.