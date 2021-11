A los 40 años, Maximiliano Rodríguez decidió poner fin a su carrera como futbolista profesional. El emblema de Newell’s y de laselección argentina hizo oficial el anunció a través de un video que publicó este viernes en sus redes sociales.

“Llegó el momento que pensé que nunca me iba a llegar o que como jugador de fútbol no queremos que llegue este momento de darle un cierre a la carrera como profesional. Es una decisión muy difícil de tomar, pero a la vez estoy muy tranquilo, fueron muchos años de carrera, creo que me brindé al máximo y que me vacié por completo, ya no tengo más nada para dar”, dijo Maxi en el video que rápidamente cosechó miles de Me Gusta y comentarios de parte de los fanáticos.

Luego, continuó: “Se me vienen muchas cosas a la cabeza, sobre todo cuando empezaba en el baby fútbol y mi abuelo me llevaba a patear. Mi vieja cuando no trabajaba también me acompañaba muchísimo y mi abuela me esperaba en mi casa con la comida hecha para que llegue y me alimenté bien”.

Nacido en Rosario un 2 de enero de 1981, Maxi hizo inferiores en Newell’s y debutó con la camiseta de la Lepra en 1999. Tres años más tarde dio el salto a Europa al fichar por elEspanyol de Barcelona. Luego llegarían exitosos ciclos en el Atlético Madrid y en elLiverpool de Inglaterra. En 2012 decidió regresar al club de sus amores y allí permaneció hasta 2017, cuando por diferencias con la dirigencia se fue a Peñarol de Montevideo. Pero dos años más tarde volvió a Rosario para iniciar su tercer ciclo en la institución y, finalmente, ponerle fin a su carrera profesional este viernes.

En la selección argentina se inició en las juveniles y fue campeón en el Mundial Sub 2001 que se disputó en Argentina con aquel recordado plantel plagado de estrellas que conformó José Pekerman. Luego jugó en la Mayor desde 2013 hasta 2016: participó en tres mundiales (2006, 2010 y 2014) y estuvo bajo el ala de entrenadores como Marcelo Bielsa, Pekerman, Alfio Basile, Diego Maradona, Sergio Batista, Alejandro Sabella y Gerardo Martino.

FUENTE: Infobae.