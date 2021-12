Precios Cuidados seguirá en 2022

El listado de los 1.400 productos que fueron congelados hasta el 7 de enero será modificado la próxima semana: entrarán en el congelamiento productos para una canasta navideña, y saldrán ítems de marcas premium, a pedido de las alimenticias, y en un gesto del Gobierno a las empresas de cara a lo que viene. Finalizada la resolución de precios máximos, el programa Precios Cuidados seguirá con más productos, y buscan que contenga “frescos”, como carne, frutas y verduras. La Secretaría de Comercio Interior analiza la forma de incluir a los comercios de barrio y cómo será el ajuste de los precios que queden dentro de la canasta regulada.

La próxima semana la secretaría de Comercio Interior, que encabeza Roberto Feletti, anunciará una “reelaboración” de la canasta de 1400 productos de consumo masivo que fueron congelados desde octubre y hasta enero. Incluirán productos navideños, como sidra, pan dulce y turrones. En las oficinas de Feletti ya se preparan para las críticas: “Son reaccionarios, la política alimentaria no es solo asistencia oficial”, contó una fuente oficial.

Además, la canasta de 1400 productos tendrá otra modificación: le concederán el pedido a las alimenticias de sacar los productos más premium. Desde que salió la resolución de precios máximos, el 20 de octubre, alimenticias como Danone, Unilever o Bimbo comenzaron a reunirse con los equipos técnicos de la Secretaría de Comercio para solicitar sacar productos. La concesión será para las empresas a las que les quedaron dentro del congelamiento mayor cantidad de productos premium, donde las compañías trabajan con mayor rentabilidad. Un “gesto” de la secretaría de cara a lo que viene.

Cuando finalice el congelamiento, el 7 de enero, volverá a estar vigente Precios Cuidados. La diferencia es que, en vez de incluir 600 productos como hasta octubre pasado, tendrá casi el doble: entre 1100 y 1200. Una “canasta amplia” es lo que le pide Feletti a las empresas. Otro de los cambios que podría tener con respecto al programa original que creó en 2014 el ex secretario de Comercio y hoy ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, es el ajuste de precios. Precios Cuidados tenía 4 actualizaciones por año, cada 3 meses. Analizan si volver a este mecanismo, o tomar en cuenta la variación de los ingresos de los consumidores.

Entre los cambios que se plantean está cómo hacer para llegar a los comercios de barrio, que explican más de la mitad del consumo del país. Hoy este listado se encuentra en supermercados o mayoristas. Desde Maxiconsumo, le propusieron a Feletti hacer dos listas de precios, una para mayoristas y otra para comercios de proximidad. El problema es que el sector almacenero pidió que la lista sea un 25% mayor, y los supermercados chinos un 18%. “No podemos convalidar esas subas”, afirmó una fuente oficial.

El gran cambio que podría traer la nueva canasta de Precios Cuidados es sumar a los productos “frescos”: carne, frutas y verduras, algo que no logró ni Costa ni la ex secretaria, Paula Español, salvo alguno puntual. A diferencia de las alimenticias, nucleadas en la cámara Copal, la producción de estos bienes se encuentra atomizada. En la Secretaría de Comercio Interior aseguran que no pueden fijar precios de la carne en góndola debido a que para eso necesitan asegurar la oferta, que depende del mercado de Liniers, donde la injerencia es del Ministerio de Agricultura, que encabeza Julián Domínguez.

Cerca de Feletti contaron que quieren monitorear el consumo de frescos, porque aseguran que “faltan proteínas” en la dieta de los argentinos. El objetivo es volver al consumo del 2015: 110 kilos de carne per cápita por año, conformado por 55 de carne vacuna, 40 de pollo y el resto entre cerdo y pescado. Para el caso de frutas y hortalizas, buscarán trabajar con producción y comercialización “alternativa”, para incluir a cooperativas, y “desconcentrar” el mercado. Según datos de la Secretaría de Comercio Interior, el abastecimiento de los productos de Precios Cuidados se cumple en 80% en el área metropolitana y 75% en las provincias. El objetivo de máxima es ambicioso: apuntar a eliminar la indigencia.

