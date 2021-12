Sergio Agüero anunció su retiro del fútbol por su arritmia cardíaca

Sergio Agüero anunció su retiro del fútbol profesional durante una emocionante conferencia de prensa que el club Barcelona le organizó en el estadio "Camp Nou".

El Kun confirmó los rumores sobre su retiro como profesional, debido al problema cardíaco. "He decidido dejar el fútbol, primero está mi salud", aseguró entre lágrimas.

"He decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Ya todos saben el por qué, estoy orgulloso y feliz por mi carrera", subrayó el 'Kun' Agüero entre lágrimas, que por momentos no lo dejaban hablar.

El delantero surgido de Independiente de Avellaneda deja tempranamente la actividad debido a que no prosperó el tratamiento médico que lleva adelante desde hace dos meses para superar la arritmia cardíaca que se le detectó en octubre pasado, durante un partido de Liga ante el Alavés.

"Agradezco a Independiente, donde me formé; al Atlético de Madrid, que apostó por mí y me trajo a Europa; al City, que me trató de maravillas; y al Barcelona, que me apoyó en un momento importante de mi carrera", enumeró el 'Kun'.

"Agradezco también a todos los hinchas de los clubes donde jugué y a la selección argentina, que es lo que más amo. Me voy con la cabeza alta y muy feliz. No sé qué me esperara en mi nueva vida pero tengo gente que me quiere y me desea lo mejor", añadió Agüero, a quien acompañó el presidente del Barcelona Joan Laporta y su ex técnico en el City, Josep Guardiola.

El delantero estuvo acompañado por el presidente Joan Laporta. "Has tomado la decisión correcta y tienes nuestro apoyo en esta cuestión, Has sido un jugador de reconocimiento mundial", le dijo el mandamás del club culé.

Su paso por el Barcelona

Agüero apenas pudo jugar cinco partidos en el Barcelona y convirtió un gol en el clásico frente al Real Madrid. Había firmado dos años de contrato con la entidad catalana, pero tuvo que retirarse durante el partido frente al Alavés, el pasado 30 de octubre.

El pasado 30 de octubre Agüero se tomó el cuello en pleno partido y, tras dar indicios de dificultades para respirar, fue atendido por los médicos del equipo que lo obligaron a retirarse del encuentro.

Los estudios detectaron una arritmia cardíaca, que es una afección en el corazón que puede ser moderada o severa y ocurre cuando los impulsos eléctricos que coordinan los latidos, no funcionan correctamente.

En un principio, Agüero, en una de sus primeras y pocas declaraciones sobre el tema, pidió esperar al menos tres meses por recomendación médica, antes de tomar una decisión sobre su futuro.

FUENTE: Ámbito.