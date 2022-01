El Ministerio de Salud reportó este jueves 109.608 casos de coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, una cifra récord absoluto desde que inició la pandemia en marzo de 2020. La cantidad de contagiados saltó exponencialmente desde este martes y miércoles, cuando se registraron 81.210 y 95.159 contagios, respectivamente. Y frente a la nueva variante Ómicron y el gran aumento de casos, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, confirmó que aquellas personas que sean “contacto estrecho” de un caso positivo de Covid-19, y no presenten síntomas, no deberán testearse.



La ministra de Salud de la Nación también anunció este jueves que aquellas personas vacunadas tendrán que cumplir con el “aislamiento preventivo” de cinco días mientras que los no vacunados o que tengan una dosis aplicada, deberán aislarse siete. “Emergió una variante nueva, con una transmisibilidad extraordinaria y con una gravedad mucho menor de la enfermedad”, dijo Vizzotti.

Además, fueron notificadas 40 muertes, con lo que suman 117.386 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 6.025.303 los contagiados desde el inicio de la pandemia, respectivamente.

La cartera sanitaria indicó que son 1.572 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado, para todas las patologías, de 37,5% en el país y del 38,7% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

