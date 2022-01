Durante el encuentro de las autoridades de salud de Nación y las distintas provincias, se resolvió que aquellas personas que sean “contacto estrecho” de un caso positivo de COVID-19, y presenten síntomas, no deberán testearse, al igual que los que no presentan síntomas pero fueron contacto estrecho: tendrán que cumplir con el “aislamiento preventivo” de cinco días para los vacunados y de siete días para los que no estén vacunados o tengan solo una dosis aplicada al ser considerados casos positivos por criterio epidemiológico. Asimismo deberán avisar a sus contactos estrechos de los últimos tres días para que se aíslen igualmente.

Es importante resaltar que la decisión se originó a partir del gran aumento de casos de coronavirus en los últimos días en las distintas provincias, incluida Santa Cruz.