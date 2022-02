Laura es oriunda del conurbano bonaerense, y hace 14 años que reside en la Patagonia. Desde temprana edad ha sentido que la naturaleza es un mundo fantástico, donde se puede tener experiencias únicas.

“Yo tenía 7 años y me llevaron a visitar a parte de la familia que vive en Esquina, Corrientes. Ahí, me encontré con un grupo de primos criados en zona rural, y estar con ellos unos cuantos días cambió mi vida para siempre. Hicimos todo tipo de aventuras", comentó.

En éste sentido, saber sobre experiencias de personas dedicadas a temáticas que tenían que ver con el campo, aventuras en lugares increíbles, encaminaron su elección sobre la carrera que elegiría: “Creo que lo que me hizo estudiar biología fue la elección de un estilo de vida, que gracias a las posibilidades que me dio mi entorno familiar y un poco de suerte pude concretar", explicó. Actualmente, coordina un programa de conservación de una organización no gubernamental y además está en la carrera de investigador científico del CONICET.

Con respecto a su desarrollo personal como mujer en la ciencia y el rol de madre, sostuvo: “No he sentido que el ser mujer haya influido en mi progreso. El ser madre, ha influido más concientemente en el hecho de que tuve que poner freno a algunas cosas, o en realidad demandó gran energía no frenar el ritmo en muchas. Considero que ser madre en momentos tempranos en la carrera puede tener otro tipo de desafíos y no creo que deba definir el destino. Todas y todos deberíamos trabajar para asegurar esto”.

En cuanto a las metas personales, Laura indicó que “con esfuerzo, dedicación y compromiso se puede llegar mucho más adelante de lo que uno imagina, siempre que los obstáculos sean razonables y sin intromisiones duras del destino. Aunque una no llegue a lo que exactamente se imaginó alguna vez, seguramente el punto de llegada guarde muchísima relación con lo visualizado en el pasado. Con sus adaptaciones, obvio, pero hay que ser abierta y amable con una misma para aceptar esto”.

A la hora de pensar deseos para los diferentes actores sociales que aportan al cuidado del ambiente, Laura reflexionó: "Siempre llevemos la bandera de que tenemos (por ahora) un único planeta. Somos parte de muchísimos ecosistemas, tenemos que aprender a vernos de esa manera y actuar en consecuencia, reconociendo la diversidad que nos conforma como sociedad y escuchar a todos. Entre todos tendremos la solución para muchas situaciones. Las diversas miradas en su conjunto tendrán las respuestas que buscamos".

En tanto, agradeció a todas las personas que han sido un apoyo para su vida, en varios aspectos: “Sobre todo, agradezco a aquellos que me han dedicado tiempo (que es algo realmente invaluable) y que han sido generosos al momento de compartir saberes, puntos de vista y favorecer la discusión. Todos han sido parte del camino recorrido y soy la consecuencia de todo ello”.

Para finalizar, agregó: “Estoy muy orgullosa de ser parte del grupo excepcional del Programa Patagonia (https://www.instagram.com/programapatagonia), donde se puede ver lo que un grupo de personas extremadamente comprometidas con la conservación, hacen en la Patagonia, sus ecosistemas y sus especies; y de Aves Argentinas (https://www.avesargentinas.org.ar), la institución que nos respalda”.