Organizado por la Secretaría de Producción, Comercio e Industria de la Municipalidad de Río Gallegos, este sábado 12 y domingo 13 de febrero de 15 a 20 horas permaneció abierta en el primer piso de la sede del Club Boca Río Gallegos la Expo Emprendedora, que se desarrolla en el marco de la “Ruta de San Valentín” bajo la temática del día de los enamorados.

En ese lugar, con el apoyo de la Dirección de Desarrollo Productivo Local dependiente de esa Secretaría, veintiséis emprendedores montaron sus estands con productos de diseño.

Una de las emprendedoras presentes es Lourdes Postillones, de “Cariños Plantónicos” y a través de su propuesta une el arte con la botánica: “Trabajo en la pintura, decoro macetas personalizadas con plantitas para adornar la casa”, comentó y agregó que “a pesar del viento hubo mucho movimiento y vino bastante gente a comprar”.

“Estos espacios nos favorecen mucho, nos ayuda a hacernos conocidos, ya que muchas veces no se valora nuestro trabajo”, expresó Lourdes. En Instagram pueden encontrarla como “Manita de gatito” o en Facebook como “Cariños Plantónicos”.

Por su parte, Lara Calisto, emprendedora de “Es de Bruja” diseña joyería con piedras. “Hago artesanías con piedras naturales y alambres hipoalergénicos que son importados”. Lara comenzó con este emprendimiento porque “me ha pasado de no encontrar algo que no me dé alergia y entonces empecé a hacerlas yo”. Para ambientar su stand con la temática de San Valentín, decoró su espacio con corazones y expuso sus obras pensadas para parejas: “Hay kits del amor, piedras engarzadas con corazoncitos, todo acorde al día de los enamorados”, indicó.

También destacó la experiencia en esta feria, “son espacios que están muy buenos para que podamos darnos a conocer porque hay mucha gente que no está en las redes sociales y no se entera de lo que hacemos”. Lara está en Facebook y en Instagram como @esdebruja_