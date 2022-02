Así lo explicó Enrique Jamienson, presidente de la Sociedad Rural de Río Gallegos en relación a los precios del cordero que se esperan para las fiestas de fin de año. Confirmó que ya hay animales de Santa Cruz pero de zona norte. Sobre el valor aseguró "al productor solo le pagan unos $ 500 el kilo aproximadamente". "El productor no es el que forma el precio" sentenció.

En comparación con los incrementos del mes previo, resaltaron importantes aceleraciones en las divisiones Transporte (2,2% en noviembre vs 4,9% en diciembre), Alimentos y bebidas (2,1% vs 4,3%), y Recreación y Cultura (1,5% vs 4%).