En el comienzo del mensaje informó que ayer en la provincia se detectaron 44 nuevos casos de COVID-19.

“Actualmente, tenemos 89.000 casos acumulados y a la fecha tenemos 1.090 fallecidos desde el inicio de la pandemia”, agregó.

Asimismo, Weinzettel indicó que “todo esto se puede ir revirtiendo si tenemos en cuenta la importancia de la vacunación. En la provincia, tenemos 657.000 dosis aplicadas entre primera; segunda y tercera dosis o de refuerzo”.

Seguidamente, hizo hincapié en la importancia de que se continúe avanzando con el plan de vacunación. “Insistimos en la vacunación porque es una forma de cuidarnos y de cuidar a todo el entorno que nos rodea, ya sea el familiar; laboral o amigos como así también los responsables de niños y niñas que están por iniciar el ciclo electivo tengan al menos la primera dosis de la vacuna para brindar seguridad en las aulas”.

“Los docentes pueden enfermar, pero seguramente la enfermedad va a ser menos grave si están vacunados. Entonces, al estar en un aula podemos estar un poco más tranquilos sabiendo que vamos a estar protegidos entre la vacuna y todas las medidas preventivas”, manifestó.

Por último, la funcionaria expresó: “Desde el Gobierno Provincial y del ministerio de Salud y Ambiente le pedimos a todos los santacruceños y santacruceñas que aún no se han vacunado o no han iniciado el esquema de vacunación que lo hagan, no tengan miedo a la vacuna porque es una forma de cuidarnos”.

“El último brote de pandemia que hemos tenido sobre fin de año, si observamos la cantidad de muertes que hubo a pesar de que el brote fue mayor al del inicio, fue mucho menor gracias a que la gente está inmunizada, siendo la vacuna, un factor de protección para los santacruceños”, concluyó.