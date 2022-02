La Casa de Santa Cruz celebró el natalicio de Néstor Kirchner

“Este lugar tiene un valor simbólico enorme y su impronta queremos compartirla, haciendo un ejercicio permanente de memoria y poniendo en valor sus enseñanzas, de que un mundo y un país distinto son posibles”, destacó el director de la institución provincial, Andrés La Blunda.

El recorrido estuvo a cargo del responsable de Turismo de la Casa de Santa Cruz, Juan Carlos Parengo, articulado con la responsable de Cultura, Adriana Soto, y el equipo de Comunicación la Casa de Santa Cruz, quienes dieron comienzo a la propuesta invitando a lxs más de doscientos visitantes a “ver con nuevos ojos la historia de la provincia: desde la identidad, la soberanía, el trabajo y el futuro, pilares fundamentales del actual gobierno de Alicia Kirchner.”

Seguidamente un video institucional irrumpió en la escena haciendo alusión al recuerdo de Néstor Kirchner, invitando a rebautizar el espacio como “Av. Néstor C. Kirchner”. Dos fotos significativas de la infancia del ex presidente argentino junto a su padre y otra con su hermana, mamá y amigos se muestran a lxs concurrentes invitándolos a imaginar sobre la posibilidad de haber estado presentes en los festejos del santacruceño.

A posteriori, los visitantes apreciaron el escudo de la provincia de Río Gallegos donde el guía de la entidad provincial destacó la presencia del Vapor Villarino que fue quien trajo en su viaje inaugural los restos de San Martín de Francia a la Argentina. “No por casualidad está en el escudo de la capital de la Provincia donde nació Néstor quien compartía ideología con San Martín en la fiesta latinoamericana”, a lo que subrayó “que casualidad que los dos con casi 200 años de diferencia nacieron un 25 de febrero”.

En ese contexto, una de las visitantes enfatizó: “San Martín y Néstor hicieron lo mismo, sobre todo un país soberano”

Para finalizar, y con gran conmoción de los visitantes, Parengo invitó a pasar al salón donde se hicieron realidad los sueños de Néstor Kirchner. Los presentes fueron invitados a sentarse y compartir vivencias y sensaciones que el ex presidente ha dejado como legado. “Celebramos su natalicio como una fiesta y siempre proyectando para adelante como Néstor sabía hacerlo”, enfatizó el guía.

La propuesta concluyó con un llamado y mensaje al contestador de Néstor hablándole a los que visitaron su Casa:

“Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme, quisiera que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados; porque interpreté sus ansias porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes, si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de HOMBRE”.

Tras las emotivas palabras, las autoridades presentes hicieron honor al legado de Néstor Kirchner. “Con una muestra como la que hizo la Casa de Santa Cruz Néstor seguramente hubiera estado contento porque se lo recuerda con alegría”, manifestó el presidente del Directorio de YPF, Pablo González.

En la misma línea, el director de IEASA, Mario Metaza, subrayó que “Néstor no fue un gobernante más, fue una estadista que cambió la historia provincial y nacional y seguirá estando siempre en nosotros”. En ese mismo marco, una trabajadora del Instituto Patria que se acercó al evento destacó la importancia de recordar que “en esta fecha tan importante Néstor cumple, y Néstor cumplió”.

Asimismo, el director de la Casa de Santa Cruz, Andrés La Blunda, recordó que la entidad provincial es la casa del pueblo. "El legado de Néstor es nacional, y la gente en la muestra siente que él está presente. Nos visitan de todas las provincias, y nos transmiten esto en el paseo. Este dispositivo lo hacemos los 25 de febrero y los 27 de octubre, fechas en que abrimos la casa”, finalizó.