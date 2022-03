China respaldó a Putin y dijo que ambos países “contribuyen a la paz”

En medio de la invasión a Ucrania, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, afirmó que su país mantiene una “amistad duradera” con Rusia, que es “sólida como una roca”, y recalcó que los dos países ayudan a traer “paz y estabilidad al mundo”.

En una conferencia de prensa, Wang agregó que “la relación entre China y Rusia no es apreciada por su independencia” y que se basa en “la no alianza, la no confrontación y no apuntar a ningún tercero”.

“Los dos países mantendrán el enfoque estratégico y continuarán profundizando la asociación de coordinación estratégica global para una nueva era”, subrayó el jefe de la diplomacia de Pekín.

China está dispuesta a “participar en la mediación internacional sobre la crisis en Ucrania”, amplió Wang. Y agregó que Pekín está listo para continuar desempeñando “un papel constructivo en la facilitación del diálogo y la paz, trabajando junto a la comunidad internacional para llevar a cabo la mediación necesaria”.

“China está dispuesta a seguir desempeñando un papel constructivo en la promoción de las conversaciones entre Rusia y Ucrania”, aseguró Wang que advirtió que “debe prevenirse una crisis humanitaria a gran escala”.

Wang presentó seis iniciativas para evitar la crisis humanitaria en Ucrania: respeto a los principios de justicia y neutralidad, plena atención a la personas obligadas a abandonar sus hogares, protección de civiles para evitar desastres humanitarios secundarios, controles para que la ayuda llegue rápidamente a su destino, certeza de la seguridad de los extranjeros en Ucrania y apoyo a la ONU en la coordinación de la asistencia.

Pekín brindará ayuda humanitaria de emergencia a Ucrania a través de la Cruz Roja China y sostuvo que Kiev la recibirá “lo antes posible”.

China criticó a Estados Unidos por la estrategia de la OTAN

El verdadero objetivo “de la estrategia del Indo-Pacífico de los Estados Unidos es establecer una “versión OTAN del Indo-Pacífico”, objetó luego Wang. Esa estrategia “se está convirtiendo en sinónimo de política de bloqueo”, agregó Wang.

“Se busca mantener el sistema de hegemonía liderado por Estados Unidos, socavando la arquitectura de cooperación regional centrada en la ASEAN (Asociación de Naciones de Asia Sudoriental) y comprometiendo los intereses generales y el largo plazo de la cooperación de los países de la región”, graficó.

“Las acciones perversas van en contra de la aspiración común de la región a la paz, el desarrollo, la cooperación y los resultados de ganar-ganar y están condenadas al fracaso”, amplió.

Asia-Pacífico “es una tierra promisoria para la cooperación y el desarrollo, no un tablero de ajedrez para un contexto geopolítico y China da la bienvenida a todas las iniciativas capaces de satisfacer las realidades regionales y las necesidades de las partes interesadas, oponiéndose firmemente a todos los actos que conducen a la confrontación y la rivalidad en la región”, dijo Wang.

China y Estados Unidos deben apuntar a “los tres principios de respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación de ganar-ganar. La competencia entre los principales países no debe estar en la agenda y el juego de suma cero no es la elección correcta”, disparó el ministro de Exteriores chino.

China advierte a Washington que el intento de buscar la independencia de Taiwán es inútil y asegura que la isla volverá “al abrazo de la patria”, dijo Wang. ”Los dos lados del Estrecho comparten la misma historia y cultura” y que la esperanza para el futuro de Taiwán radica en las relaciones con Pekín y la “reunificación”, antes que confiar en promesas externas vacías”, amplió más tajante aún.

