La Organización Mundial de la Salud afirmó que las vacunas "por sí solas no son suficientes". Pidió que se tomen recaudos para las Fiestas.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, sostuvo hoy ante la OMS que "hasta que no accedan todos los países a la vacuna" contra el Covid, no se podrá no "dar vuelta la página" de la pandemia.