El problema de los ataques de perros callejeros a personas y otros animales es algo que se ha hecho muy común últimamente, y puede generar un conflicto muy grande en la comunidad. Según Alejandro Cheuqueman, jefe del departamento de Control Animal MRG, en comunicación con el programa radial EL MEDIADOR dijo “estamos retirando muchos canes de raza peligrosa de las calles”.

Cheuqueman comentó la situación que se vive actualmente con el tema de los perros callejeros “se han hecho muchos operativos últimamente, uno tiene que actuar con las herramientas que tiene”. Además dijo “nosotros podemos actuar, pero actuamos a base con una denuncia policial. Tenemos que pedirle al damnificado si o si la denuncia policía y el certificado médico”.

El jefe del departamento de Control Animal MRG puntualizó “cuando vas a notificarlos el perro no es de nadie, ves la desidia de la gente que no les interesa nada”. A su vez, destacó “en su momento uno manejaba estas situaciones con unas actas de notificación, pero hoy ya no da para notificar. Si le tocas el bolsillo es de la única forma que tomen el compromiso y la responsabilidad de atar, meter en la casa o cerrar un patio”.