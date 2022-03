Alberto Fernández: "De mi parte no va a haber un solo gesto que rompa la unidad"

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que “escucha a todos los sectores” del oficialismo, pero remarcó que es él quien “toma las decisiones” de Gobierno porque “no existe una Presidencia colegiada”. En el marco de la interna del Frente de Todos, aseguró que de su parte "no va a haber un solo gesto que rompa la unidad".

Alberto Fernández dijo hoy que "la unidad es absolutamente necesaria" dentro de la coalición de gobierno y llamó a todos sus integrantes a "estar unidos para que no vuelvan a gobernar los que ya lo hicieron y bajaron el ingreso 20 puntos en cuatro años".



"No esperen un solo gesto mío en contra de la unidad", aseveró el mandatario en una entrevista que brindó a El Destape Radio, en la que agregó: "El Presidente soy yo y el que tiene que tomar las decisiones soy yo".

El Jefe de Estado dijo que "tenemos que aprender a convivir" con las diferencias dentro del Frente de Todos (FdT) y aseveró: "No voy a hacer nada para que esto se rompa".

"Hay que convivir con estas diferencias", dijo el Presidente y llamó a "sacarle dramatismo" a esas diferencias dentro de la coalición oficialista: "No son diferencias terminales", agregó.

El Presidente consideró que “lo peor que le puede pasar a la Argentina es volver al mismas recetas” que generaron las crisis, y afirmó que “hay sectores del Fondo Monetario Internacional (FMI) que cuestionan el acuerdo” alcanzado por el Gobierno porque afirman que “se le pide poco” al país.

"Hice un enorme esfuerzo para unir partes, lo hice sin la idea de ser candidato. Lo hice por convicción", manifestó Fernández y agregó que, dentro de la coalición oficialista, "no se puede (seguir) sin nadie; aquí nadie sobra, nadie está de más".

"A todos los militantes les digo: estén tranquilos que el Presidente lo que más le importa es que estemos todos unidos para poder enfrentar el 2023 ganando", concluyó.

Más allá de remarcar la necesidad de unidad el Jefe de Estado lanzó algunas críticas al kirchnerismo. "Cuando me pidieron que me haga cargo de esto sabía que iba a tener que tomar decisiones y esperaba que me acompañaran, pero no me acompañaron", cuestionó.

En la misma línea, cuestionó a quienes lo tildan de "moderado". "A los que me dicen que soy moderado, les pregunto: ¿Es moderado un Presidente que en campaña se sube a un avión y lo va a ver a Lula preso?".

"¿Cuál es la revolución? ¿La épica de las derrotas? ¿Qué hubiera pasado si caíamos en default?", añadió.

En otro tramo de la entrevista el primer mandatario sostuvo que va a "poner todo" su "esfuerzo para poner orden en los precios en la Argentina en un momento donde está todo desordenado" producto de la guerra en Ucrania, y advirtió que "si el diálogo no funciona", no le "va a temblar el pulso" para tomar medidas.

"Hay que sentarse y ver si podemos renovar en este momento excepcional como la guerra un acuerdo entre todos a través del diálogo. Si el diálogo no funciona, no me va a temblar el pulso. Tengo que defender el ingresos de los argentinos. No es una caza de brujas de nadie", dijo.

FUENTE: Ámbito.