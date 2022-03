En comunicación con EL MEDIADOR, Javier Fernández, secretario general de ADOSAC, señaló que "el acuerdo es una decisión política que hoy no vemos en la provincia"



Fernández enfatizó que la obligación del gremio "es sostener el plan de lucha con una movilización provincial, con el ánimo de despertar la decisión política que debe tomar la gobernadora".



"ADOSAC siempre da pelea, esta vez no va a ser la excepción. La solución viene con respuestas, no solo salarial, sino, todas las laborales y edilicias que hemos pedido".