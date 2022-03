En el día de hoy la ADOSAC hizo la manifestación que fue decretado por el Congreso Extraordinario Provincial de la ADOSAC, en la misma se presentaron varias filiales de distintas localidades de la provincia, en reclamo por el aumento salarial y que las clases sean de forma presencial en su totalidad.

En la manifestación de hoy uno de los manifestantes, proveniente de la localidad de Puerto San Julián dijo “el paro y la movilización es enorme, vinieron de todas las localidades de la provincia”. Además, dijo “es irreal la bimodalidad, ya estamos en presencialidad y nosotros no tenemos horas pagas en virtualidad. En esta pandemia quedo claro que no todos los estudiantes tienen internet o una computadora para llevar las clases”.

Para concluir el manifestante dijo “queremos volver a las aulas y tener el contacto con los chicos, pero necesitamos una oferta que nos permita vivir. Un docente que recién su trabajo gana 57 mil pesos, con eso no vive nadie en Santa Cruz”. A su vez comentó “plantear el doble turno no es real, solo el 40% de los docentes tiene doble turno, cualquier persona que trabaja así sabe que no te queda forma de vivir”.