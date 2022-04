Las expectativas del ala económica respecto del avance de los precios no son justamente las más alentadoras. El Gobierno reunió nuevamente a empresarios y dirigentes gremiales en una mesa tripartita para discutir medidas para paliar el impacto de la aceleración de la inflación de los últimos meses en los salarios.



En comunicación con EL MEDIADOR Hector Polino, presidente de la Asociación de Consumidores.

Inflación y costo de la canasta alimentaria señaló que "la inacción e inactividad del poder ejecutivo de turno, porque abarcó a los últimos dos gobiernos, y ninguno designó a los cinco miembros del Tribunal Nacional de la Competencia. Evidentemente, no hay voluntad política".



"El Congreso Nacional hace más de 12 años que no designa al Defensor del Pueblo", señaló Polino, diputado nacional, mandato cumplido. "Hoy se aumentan los precios por las dudas", indicó.



Cabe señalar que la dirección de este organismo clave para la protección de los derechos de los ciudadanos está vacante. Su capacidad de acción se redujo de manera significativa y no puede iniciar juicios como prevé la ley.



El presidente de la Asociación de Consumidores enfatizó en que es necesario "restablecer el equilibrio entre Estado, mercado y sociedad" por la ineficiencia del estado que termina beneficiando al mercado, a los grandes grupos económicos en perjuicio de toda la sociedad"



"Pongo el acento en los grandes grupos, porque los almaceneros, kiosqueros de barrio no son formadores de precios"