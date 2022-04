El Gobierno propone una hora más de clase por día en las escuelas primarias, por lo que la carga horaria por turno pasaría de cuatro a cinco horas. La propuesta está siendo presentada este viernes por el ministro de Educación, Jaime Perczyk, en el Consejo Federal de Educación (CFE), desde Ushuaia, con el propósito de "sumar horas de clase", lo que equivale a "más conocimiento y mejor educación", explicó el titular de la cartera educativa en un comunicado.

En comunicación con EL MEDIADOR, Javier Fernández, secretario general de ADOSAC, se refirió a la medida que está siendo discutida. "La verdad es que, por lo menos, es desprolijo, porque el anuncio sale antes de que el Consejo se reúna. Qué debate hubo si la decisión ya está tomada", se preguntó.

Fernández destacó que "hay un factor importante: y es que acá a los docentes no se les ha consultado".

"Más horas de clases no significan calidad. Tienen que ver las condiciones edilicias, pedagógicas. Hemos visto cómo se han ido desvirtuando las escuelas especiales. No pasa en absoluto por una horita más", señaló.



Sobre la posibilidad de realizar una extensión horaria durante los días sábados, el secretario general de ADOSAC fue contundente: "Está comprobado que toda la docencia y la familia de Santa Cruz, ya dijo que no a la presencialidad los días sábados"



Mientras tanto, se sigue debatiendo en Tierra del Fuego. "Espero que prime la cordura y el sentido común. Es una situación que va más allá de las cuestiones laborales. Hay otras formas y no van desde la imposición", finalizó.