Los paritarios se mantienen firmes en la propuesta que hicieron. Así lo aseguró Eugenia Bianchi, secretaria del gremio de Judiciales de Santa Cruz, teniendo en cuenta que "lo que se está pidiendo es todavía la deuda del año 2021, además de las paritarias salariales del año 2022"



En comunicación con EL MEDIADOR, Bianchi dijo “los porcentajes son sumamente irrisorios y estirados en el tiempo. La oferta no cumple en nada con nuestro sistema salarial, ni el tiempo y mucho menos en forma. Aceptar estos porcentajes, lo único que implicaría es renunciar al acuerdo que habíamos firmado ambas partes”. Además, dijo “nosotros el día en la reunión paritaria que se llevó a cabo, mejoramos oferta que nos habían traído”.



En la misma entrevista, Pablo Salcedo, secretario gremial de Judiciales de Santa Cruz, dijo que “la responsabilidad no es nuestra, hemos puesto toda nuestra buena voluntad para llegar al mejor arreglo. Nosotros no pretendemos que esto se estire mucho más en el tiempo, pero no por eso vamos a aceptar cualquier incremento que se nos quiera dar”.

Se pasó a un cuarto intermedio para el día martes, en horario a confirmar. En tanto, el gremio llevará adelante medidas de fuerza “ante esta actitud dilatoria”, con paros, retiros y quite de colaboración.