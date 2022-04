La Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Río Gallegos anunció que ya está a disposición de la comunidad la segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid. Esta nueva instancia está destinadas a personas mayores de 50 años, personal de salud y pacientes inmunocomprometidos mayores de 12 años con certificado médico que lo acredite, a cuatro meses o más de haber recibido la tercera dosis o dosis de refuerzo.



En comunicación con EL MEDIADOR, la Dra. Marcela Gonzalez, explicó que "tenemos un altísimo porcentaje de gente con la 1.ª y 2.ª dosis y de la 3.ª dosis tenemos un porcentaje un poco más bajo". La médica señaló que "está bien que se quieran poner la antigripal, pero en estos dos años, aprendimos que al virus de covid no lo terminamos de conocer nunca y no nos podemos dormir"



La vacunación está disponible en los centros de atención primaria Dr. Fernando Peliche, sito en Avenida Kirchner 3264; Tito Moreno, ubicado en Pasaje Miranda y Eva Perón; y Madre Teresa de Calcuta en Batalla Puerto Argentino 455.



Gonzalez aclaró que son compatibles las vacunas: "Se pueden aplicar las dos vacunas. Ninguna habilita a la otra, no tienen que esperar para aplicarse la otra"

"Los médicos hemos visto a mucha gente que en marzo o abril se ha engripado fuertemente. Esto quiere decir que el virus de la influenza ha ganado terreno. Los virus mutan, por eso las vacunas de la gripe se ponen todos los años. Es importantísimo ponerse el segundo refuerzo", finalizó.