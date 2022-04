Cada año el Municipio de Rio Gallegos cuenta con una cantidad determinada de carbón que provee el Yacimiento YCRT para abastecer a vecinos y vecinas que no cuentan con gas natural. En esta temporada aún no pudo retirar este material a pesar de haber hecho todas las gestiones correspondientes.

La Secretaria de Desarrollo Comunitario, Alejandra Vázquez, informó que “por indicación del Intendente Pablo Grasso, desde hace dos meses estamos realizando los trámites para conseguir la provisión de carbón, hemos participado de reuniones formales y también informales con el fin de acelerar el proceso de abastecimiento, teniendo en cuenta que se acerca el invierno y necesitamos entregar este material a nuestros vecinos”. Sin embargo, aun no hay novedades.

La funcionaria dijo que el Municipio se encuentra listo para ir a buscar el carbón, ya sea a Río Turbio o a Punta Loyola, pero que hasta tanto YCRT no notifique que está disponible, no se puede hacer nada. “Seguimos a la espera, pensamos en nuestros vecinos que no tienen el servicio de gas natural y que en muchos casos solo cuentan con carbón para calefaccionarse. Es un tema que nos tiene preocupados pero hasta tanto no nos digan que vayamos a buscar, no podemos hacer nada”, dijo Vázquez.

De todas formas, informó que continuará insistiendo con las gestiones para que este inconveniente se solucione lo antes posible.