Alerta en el tenis: Novak Djokovic reveló la extraña enfermedad que padece

El número uno del tenis mundial, Novak Djokovic, no pudo ante el joven ruso Andrey Rublev en la final del ATP 250 que se disputó en Belgrado, la capital de su país, al caer por 2-6, 6-7 y 6-0. Pese a intentarlo, durante algunos pasajes del partido se pudo ver al serbio un tanto cansado, incluso apenas opuso resistencia para evitar el 6-0 de la última manga.

En la rueda de prensa posterior, sin embargo, sorprendió con unas preocupantes declaraciones al revelar que hace semanas padece una enfermedad que “no se trata de coronavirus y no quiero dar más detalles, pero es algo que me afecta al metabolismo”.

“Es un poco preocupante, solo puedo pensar que es por la enfermedad que me golpeó hace unas semanas”, consideró Nole y agregó: “Este es un deporte individual, cuando algo falla, el motor no puede funcionar”.

Contra Rublev, Djokovic sumó su tercera derrota en lo que va del 2022 tras caer ante Alejandro Davidovich en Montecarlo por 3-6, 7-6 y 1-6 y frente a Jiri Vesely en los cuartos de final de Miami (4-6 y 6-7).

“Es preocupante tener esa sensación en la pista. No me sentí cansado hasta el final del segundo set. El juego 5-4 fue un juego largo y fue entonces cuando comencé a no sentirme bien. También me pasó en Montecarlo”, reconoció el serbio sobre la segunda manga con el ruso que se jugó durante más de una hora.

Cabe destacar que durante varios pasajes del partido, el tenista utilizó varias toallas con hielo y aprovechó al máximo cada segundo de descanso entre game y game.

“Nunca me había pasado, igual en las primeras etapas de mi carrera, pero primero Montecarlo y luego aquí. Por eso creo que está relacionado con la enfermedad que he pasado, que fue algo duro físicamente y también en salud”, se lamentó.

Al mismo tiempo, de todas formas estimó que “las cosas están progresando lenta pero seguramente. París es el gran objetivo y, con suerte, estaré en forma y listo para jugar al mejor de cinco sets”.

A pesar de la derrota, el serbio se mostró feliz de jugar en Belgrado ante su gente (8.500 espectadores llenaron las gradas): “Son pocas las oportunidades en que juego ante el público en casa. Su energía me ha empujado a la final, y es una satisfacción y el orgullo que llevaré conmigo para usar en los próximos reto”

Esta semana, antes de disputar la final, Nole se enfrentó al ruso Karen Khachanov (n.26), y a los serbios Laslo Djere (n.50) y Miomir Kecmanovic (n.38), después de haber jugado anteriormente este año sólo cuatro partidos.

Finalmente, anunció también que tiene ambiciones de que el torneo de serie ATP 250 de Belgrado se convierta en 500 y atraiga aún más jugadores de la cúspide mundial, y que se negocia en este sentido. “Tenemos el deseo, la tendencia y la posibilidad de que seamos 500″, concluyó el tenista.

FUENTE: Infobae.