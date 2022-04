Los Juegos EPADE 2022 fueron presentados en la tarde de ayer en la Casa de Santa Cruz, lugar donde trabajan todos los días en ayuda de los santacruceños. Según Andrés Lablunda, trabajador de la Casa de Santa Cruz, en comunicación con el programa radial EL MEDIADOR dijo “venimos trabajando muy fuertemente”.

Lablunda comentó sobre la presentación de los Juegos EPADE 2022 “yo creo que este tipo de encuentros regionales son muy interesantes, además de compartir un diagnóstico común en relación al abordaje territorial de las practicas deportivas, nos hace juntar fuerzas para llevar un planteo unificado ante la política nacional deportiva”. Y añadió: “En ese sentido nos parece más que auspicioso que este tipo de eventos se realice en la Casa de Santa Cruz”.

Las competencias se desarrollarán en la Sub Sede Río Turbio (Ciclismo Mountain Bike), Sub Sede Puerto Santa Cruz (Futbol Femenino), Sub Sede Piedra Buena (Fútbol Masculino), y como Sede Central Río Gallegos (Vóley, Básquet, Atletismo, Natación y Judo). Está nueva edición de los Juegos reúne a más de 1200 deportistas, de las provincias de Rio Negro, La Pampa, Chubut, Tierra del Fuego y Santa Cruz.

El trabajador de Casa Santa Cruz expresó que "el sentido casi estratégico de la casa de Santa Cruz es la atención a las problemáticas de salud. Durante la pandemia desplegamos un fuerte dispositivo de acompañamiento, había casi 10 mil santacruceños varados fuera de la provincia, hasta que el santacruceño no esta en su casa no dejábamos de acompañar”.

“Después de la pandemia empezamos a abrir la casa en una agenda cultural, social y turística para un poco dar a conocer la identidad santacruceña”, concluyó.