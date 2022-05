El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró este jueves que "es fundamental que crezca el poder adquisitivo de los salarios, que siga recuperándose a paso firme", al hablar en el almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp).

En esa línea, el funcionario indicó que "las políticas de precios e ingresos que acompañan a las de programación económica van en ese objetivo".

En otro tramo de su exposición en el porteño Alvear Palace Hotel, el ministro sostuvo que "hay ir convergiendo a cero en las transferencias del Banco Central al Tesoro", tras lo cual advirtió que eso "no se puede hacer de golpe porque no sería efectivo para reducir la inflación. Ya ocurrió en 2018 y no tuvo éxito", recordó.

Consultado sobre el nivel de las tasas de interés, Guzmán expresó que "hay un sendero de normalización de la estructura de tasas para fortalecer la estabilidad cambiaria y desincentivar la dolarización de carteras. Esa es la línea sobre la que se seguirá actuando".

Por último, al ser consultado por los empresarios respecto a si los altos niveles de inflación van a hacer rediseñar las metas acordadas con el FMI, Guzmán explicó que los criterios sobre los que se evalúa el programa no tienen que ver con el índice de precios sino con "la acumulación de reservas, el sendero fiscal y la emisión monetaria".

El ministro había señalado que "la clave de cualquier programa para contener la inflación es cambiar las expectativas y tener un programa económico y que sea creíble".

"Al mismo tiempo que se va reduciendo el déficit y la asistencia monetaria del Tesoro, es necesario atacar la problemática de la inflación", dijo el ministro, tras lo cual agregó que para eso es fundamental "coordinar expectativas y objetivos".

Indicó que en la inflación hay "dos grandes componentes, uno es el interno que se busca atacar" a través de la cuestión fiscal y "el otro es el externo, en el mundo hoy el principal problema es la inflación, un mundo donde no había inflación, hoy hay muchos países que tienen inflación de dos dígitos".

Dijo que al tema de la inflación "lo vemos con un enfoque que tiene múltiples causas" y que en "la parte externa, cambiaria, la clave de cualquier esquema para atacar la inflación es cambiar las expectativas, es fundamental tener un programa económico no sólo consistente sino que sea creíble".

"Nosotros venimos implementando ese programa, planteamos compromiso absoluto de seguir por esa línea, sobre la base de la convicción de que ese es el camino para tranquilizar la economía", remarcó.

Asimismo, se refirió a la importancia de tener un Estado con un rol macroeconómico que permita que la economía siga transitado un sendero de recuperación y señaló que hay oportunidades a nivel global que se podrán aprovechar mediante el fortalecimiento mutuo del sector público y privado.

"La parte fiscal la pensamos en primer lugar con el Estado teniendo un rol macroeconómico que permita lograr que la economía siga transitado un sendero de recuperación, un rol contracíclico", dijo el ministro al disertar en el foro empresario.

Señaló que "dentro de ese rol hay que además cumplir con el hecho de que tiene que ir haciéndose más fuerte el Estado, seguir reduciendo el déficit fiscal para depender menos del financiamiento externo y del financiamiento monetario".

Dijo que es necesario "que la oferta monetaria se mueva de una forma consistente con la evolución de la demanda por nuestra propia moneda" y aseguró que "todo el ordenamiento macroeconómico es funcional al fortalecimiento de nuestra propia moneda".

Además, remarcó "la importancia de la generación de divisas, la importancia de sectores clave de la economía para aprovechar esa generación de divisas".

"Si no tenemos divisas no podemos crecer, si queremos que crezca la economía tienen que crecer las exportaciones, es una necesidad aritmética", agregó.

Se refirió además a cambios en la agenda global y afirmó que "contamos con recursos para ocupar un espacio que nos fortalecería mucho como país" por lo que "acelerar desarrollo del sector energético sería transformacional para nuestra economía".

"El desarrollo energético genera divisas per se", dijo y subrayó que "bajar los costos de producción de la energía puede permitir bajar subsidios energéticos y eso fortalece al Estado".

"Hay un contexto global que hay que saber aprovechar. El fortalecimiento mutuo del sector público y privado es condición necesaria para que Argentina pueda aprovechar esta oportunidad y transitar un crecimiento", enfatizó.

Sobre el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, dijo que "fue importante poder llegar a un acuerdo sobre premisas que consideramos que son premisas para la continuidad de la recuperación económica y estabilización duradera de la Argentina".

"De 22 programas con el Fondo que tuvo la Argentina, es la primera vez en nuestra historia que un programa va al Congreso", concluyó el titular del Palacio de Hacienda.

