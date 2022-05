Punta Arenas: "La gente dejó de vacunarse y eso significó un retroceso"

Durante los últimos días, en Punta Arenas, ha habido una gran afluencia de personas en los vacunatorios dispuestos para la campaña contra el COVID-19. Esto se debe en gran medida por el anuncio que hizo el martes el Ministerio de Salud: a partir del 1 de junio se bloquearán los Pases de Movilidad a quienes tengan más de seis meses desde su última dosis.



En comunicación con EL MEDIADOR, el periodista de Punta Arenas, Ivan Yutronic, explicó que actualmente la región de Magallanes a presentado un retroceso en cuando a los cuidados y prevenciones. "Hoy Punta Arenas se encuentra en una fase de bajo impacto, pero no significa que siempre se mantenga así" De hecho, la ciudad de presenta 69 casos activos.



Lo que sucedió puntualmente es que "la gente dejó de vacunarse y eso significó un retroceso", fundamentó Yutronic, aunque agregó que "no creo que caigamos en restricciones como las del año pasado", con cuarentenas tan extensas, "lo veo dificil, porque la movilidad es mucha, ya que la situación económica no es de las mejores", estimó.

Por decisión del Ministerio de Salud del vecino país, "a partir del 1 de junio, aquellas personas que no tengan su 4.ª dosis se les va a bloquear su pase de movilidad, sobre todo para viajar, entrar a locales, etc."

El periodista señaló que "la semana pasada, fue la de mayor vacunación, luego de los anuncios de las próximas restricciones que vendrán ante un eventual crecimiento de los casos. La gente no le teme al covid, sino a las restricciones".