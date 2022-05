El piso del Impuesto a las Ganancias sube a $280.792

Tras las idas y vueltas del Gobierno y luego de dos cartas públicas del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dirigidas al ministro de Economía Martín Guzmán, finalmente el Gobierno anunció la suba del piso del Impuesto a las Ganancias a $ 280.792, que comenzará a regir desde el 1 de junio y por ello queda exento el aguinaldo.

El anuncio estuvo monopolizado por Massa, el último en llegar a la reunión que encabezó el presidente Alberto Fernández en su despacho, y de la que participaron además los secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano.

Si bien el escenario del anuncio fue compartido, el titular de la Cámara de Diputados se aseguró de quedarse con el rédito de la medida a través de sus misivas públicas, en las que expuso al ministro Guzmán en su demora en la implementación. Según señalaron fuentes de Casa Rosada a Ámbito, el tigrense "está haciendo política y está en todo su derecho".

Massa fue el último en llegar al encuentro debido a un "embotellamiento de tránsito". La reunión, que comenzó en el despacho del Jefe de Estado y continuó en la Sala Eva Perón, finalizó con una conferencia de prensa en la que los líderes sindicales se mostraron junto al ministro de Economía y el presidente de la Cámara de Diputados, quienes intentaron bajarle el tono a la interna al regalar una foto conjunta. En las escalinatas de Casa Rosada, el tigrense se quedó con la última palabra al cerrar la presentación.

"No se trata de que gana uno u otro; acá ganaron los trabajadores. Debatir y discutir soluciones depara resolver soluciones; no es malo ni pelea", dijo Massa. No obstante, mencionó en varias oportunidades que la decisión de implementar la actualización fue "del presidente de la Nación".

"La semana que viene terminan de cerrar dos paritarias, ahí queda consolidado el Ripte -mecanismo por el cual se construye la actualización- y una vez consolidado, sale el decreto que incluye la exclusión del aguinaldo del pago del impuesto a las ganancias", detalló Sergio Massa ante la pregunta de Ámbito.

Por su parte, Martín Guzmán enfatizó que la medida quedará "efectiva a partir del 1° de junio". Consultado por este medio sobre si la medida choca con las metas fiscales acordadas entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el titular de la cartera de Hacienda aseguró que "no tiene ningún impacto porque estaba contemplado en los números".

La actualización del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias la pagarán "1,2 millones menos trabajadores que en el año 2019", en el final de la gestión de Mauricio Macri, cuando se llegó a un récord de más de 2,1 millones de trabajadoras y trabajadores alcanzados, señalaron desde el Gobierno.

El trasfondo del anuncio

La medida se anunció luego de darse a conocer una segunda carta firmada por Massa con un pedido en ese sentido, que le envió al ministro de Economía, Martín Guzmán.

En su segunda carta a Guzmán, Massa reiteró su solicitud de actualización de manera inmediata del mínimo no imponible de Ganancias, luego una evaluación realizada por los equipos técnicos de la Cámara de Diputados, de la que se desprende que "los trabajadores y jubilados alcanzados se han incrementado sustancialmente en estos últimos dos meses".

Al respecto, indicó que en febrero la cantidad de trabajadores y jubilados alcanzados por el tributo era de 742.964 y que en abril se había elevado a 847.878, con un 14% de incremento en dos meses.

En 2021, el piso salarial de $ 150.000, luego ajustado a $ 175.000, permitió que 1,5 millones de trabajadores dejaran de pagar Ganancias.

Luego, por las variaciones inflacionarias, se volvió a delegar la facultad al Poder Ejecutivo para incrementar las deducciones del impuesto durante el año fiscal 2022.

