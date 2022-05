Comienza la venta de entradas para ver a Marc Anthony en agosto en la Argentina

Marc Anthony es uno de los artistas más influyentes de su tiempo y un verdadero embajador de la música y la cultura latina, haciendo honor a Puerto Rico, la tierra de sus padres. Después de llenar todos los escenarios de Norteamérica y de Europa, su gira “Pa’lla Voy” visitará el cono sur con un extenso repertorio.

“Pa’lla Voy” Tour estará en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires el 28 de agosto, desde donde continuará su recorrido por los grandes escenarios del continente. Este lunes 30 de mayo, desde las 10 horas, se abre la preventa con Tarjeta Santander American Express aquí. En tanto, el martes 31 de mayo se inicia la venta general también en el sitio de Movistar Arena.

El espectáculo del 28 de agosto tendrá como protagonista Pa’lla Voy, que le da nombre a su último álbum, a la canción insignia y al tour por Latinoamérica. De este nuevo disco también interpretará Gimme some more, El que te amaba, Amor no tiene sexo, Nada de nada, Si fuera fácil, No se quita y Yo le mentí, entre otras. Tampoco faltarán los clásicos y grandes éxitos musicales como Vivir Mi Vida, Tu Amor Me Hace Tanto Bien y De Vuelta Pa’ La Vuelta.

Para su última producción discográfica, el salsero neoyorkino recurrió a la frescura de compositores jóvenes que trabajan en su propia compañía discográfica, pero manteniendo la esencia de su estilo personal y su voz tan característica, además del amor y el desamor como tema central de sus composiciones. El álbum reúne nueve canciones maduradas durante la pandemia: “tuve tiempo de absorber estas canciones de una manera diferente, más tiempo para enamorarme de las canciones y trabajar en ellas”, explicó el artista de 53 años.

En su extensa y nutrida carrera musical de 30 años, Marc Anthony recibió innumerables certificaciones de oro y platino, acreditó más de 30 éxitos en las listas de Billboard y cuenta con más de siete mil millones de visitas en YouTube. En 2016 recibió los honores de “Persona del Año” de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación.

El seis veces ganador del GRAMMY® y el Latin GRAMMY® recientemente se convirtió en el primer artista de su género en recibir una “6 veces Diamond RIIA Certification” por su álbum 3.0 y fue reconocido con su tercer Guinness Records. Asimismo, sus giras “Vivir Mi Vida”, “Cambio de Piel”, “Full Circle”, “Legacy” y The OPUS Tour, han sido incluidas en las “Global Top Grossing Concert Tours Lists”.

Pero el cantautor que es uno de los artistas más influyentes de su tiempo, también tiene un fuerte compromiso social y con la promoción de talentos en diversos campos. En el año 2012 lanzó la Fundación Maestro Cares a través de la cual se organizan actividades de recaudación de fondos para construir orfanatos en América Latina.

En septiembre de 2017, junto con Magnus, creó la alianza de artistas y atletas Somos Una Voz, para brindar ayuda humanitaria a las áreas afectadas por desastres naturales en todo el sur de los Estados Unidos, México, Puerto Rico y otras áreas afectadas en el Caribe. En tanto, su empresa de entretenimiento y deportes Magnus Media lidera la representación de artistas y atletas latinos en la nación, y se enfoca en desarrollar nuevas empresas que unen la creación de contenido y el comercio.

La presentación de Marc Anthony es producida por Fénix Entertainment Group.

FUENTE: Infobae.