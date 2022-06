Delfina Pignatiello anunció estos últimos días en redes sociales que dejará transitoriamente la natación profesional, a sus 22 años, luego de haber tomado parte de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y haber conseguido medallas en los Panamericanos 2019.

Sin embargo, este lunes la joven atleta negó que haya querido informar su retiro de forma profesional y aclaró su postura. “La única información que di fue mi posteo. Usé específicamente ciertas palabras, muy premeditadas. Yo jamás usé la palabra retiro, porque no lo sé. Doy un paso al costado, porque hoy siento esto y es lo que me hace feliz”, aseguró Pignatiello en el programa 'Antes que Nadie'.



“Fue un proceso de muchos meses y una decisión que tomé el año pasado, pero que no la quería comunicar hasta que estuviera lista y tuviera las herramientas para afrontar todo lo que vendría después”, afirmó la, por ahora, ex nadadora.

Además, confesó que “uno puede ser buena (en la natación), pero puedo ser buena en otras cosas y sentí que también pude dar ese mensaje, como cualquier otra persona”.

El posteo de Pignatiello que generó controversia en las redes

"En mi corazón quedará para siempre el orgullo, la alegría y el honor de haber representado nuestra celeste y blanca estos años con tanta pasión. Ahora quisiera contarles que hace unos meses tome la decisión de hacer un paso al costado del alto rendimiento y la competencia", expresó en su cuenta de Instagram la deportista oriunda de San Isidro, comunicando su fuerte decisión.

La joven argentina, indicó que "el deporte forma parte de mi vida desde otro lado, sigo nadando y estar en el agua seguirá siendo siempre mi lugar en el mundo".

Pignatiello explicó que hace un tiempo compró una cámara de fotos y emprendió "un camino artístico el cual estoy explorando con mucha curiosidad, ganas de aprender y seguir creciendo. Me hace muy feliz y me hizo soñar devuelta".

Los logros de Pignatiello en la natación

En su carrera Delfina Pignatiello fue campeona mundial juvenil en Indianápolis 2017, en 800 y 1500 metros libres, y ganó la medalla de plata en los 400 metros libres.

También logró medallas de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 en 400 y 800 metros libres y en los Panamericanos 2019 obtuvo el oro en los 400, 800 y 1500 metros libre.

Sin embargo, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 participó en los 1500 metros libres y terminó en 29na posición, y en los 800 metros libres fue 27na., aunque no logró realizar una buena preparación debido a las restricciones de la pandemia en Argentina.

En la actualidad posee el récord absoluto argentino en 200, 400, 800 y 1500 metros libres.

FUENTE: Ámbito.