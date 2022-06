Es una fecha recordación, de acompañamiento masivo al principio y un acompañamiento casi permanente en cuanto a la compañía de los familiares de las víctimas y también familias que van creciendo en estos 18 años, que han nietos de estos mineros que vienen a tributar a la memoria de ese ser querido que falleció en esta tragedia.

Este día no es laborable para los municipios, ya que se ha establecido "comunitariamente, como día feriado para las los pueblos de la cuenca". El periodista señala que ahora "incluso se ha sumado Educación, que en algún momento tampoco reconocía esta fecha, pero ayer por la mañana comunicaban a todos los establecimientos educativos, que sí iba a ser feriado para las escuelas"

En el plano más personal, Bady recuerda "la confusión, la angustia y la desesperación de los trabajadores mineros saliendo". Barrionuevo pudo estar en el momento en que estaban saliendo del socavón, porque se había declarado el incendio y "por una casualidad, yo llegué rápidamente a la boca de mina y veía cómo salían tosiendo los trabajadores y diciendo 'hay gente que se quedó, hay gente que se quedó" y que no habían encontrado la salida. "Algunos estaban frente a la cortina de humo en ese umbral en el que no se podía pasar, porque ya no había oxígeno y tratar de tender una mano a quienes venían o arrastrándose, o tratando de llegar por sus propios medios al aire, al oxígeno para poder respirar.

Sobre la situación actual, a 18 años de la fatídica noche, Bady señala que "lo que dicen los familiares y lo que piensa el común de la gente, es que si bien han cambiado muchas, cosas, no se explican cómo puede ser que se sigue reclamando por lo mismo, después de tanta inversión"



"Nunca se llegó a producir la cantidad de carbón necesaria para la central térmica, ni aun hoy, la empresa estaría en condiciones de abastecer totalmente a los módulos funcionando a pleno, por eso también se prevé que el segundo módulo funcione a gas" explica y agrega que "estos son los interrogantes que subyacen, la gente se pregunta qué pasó con tanto dinero que se invirtió y que no llega precisamente al puerto necesario que es la mina, los equipamientos, la capacitación"

Con respecto a las intervenciones de YCRT, el periodista explica que se reconoce la gestión económica de la última, pero, "a pesar de que se reconoce que en la gestión de (Aníbal) Fernández se avanzó con el trabajo de Central Termica, pero que todas las inversiones se destinaron solamente para la usina y no se equiparó a la mina para que pueda producir por lo menos en la demanda que pueda llegar a tener el primer módulo en funcionamiento" Más allá de todo, a 18 años de un hecho que dejó una profunda cicatriz en la provincia, lo que se reclama "es una mayor operatividad en lo que es el complejo minero y no solo la usina, y en eso sí hay una falencia que tiene que ver con un comando a distancia que está manteniendo esta intervención directamente asentada en Buenos Aires, y la visita esporádica de algunos referentes".



"El objetivo es terminar el primer módulo y ahora con cambios en la parte de producción, en la gerencia de explotación se espera tener un plan o por lo menos un diseño del plan extractivo para los próximos años que todavía no está totalmente certificado y del que todavía se espera que se pueda discutir con los gremios", señaló Barrionuevo.



"Son los trabajadores los que proponen, cuestionan y quienes proponen los caminos para poder salir de este amesetamiento que tiene la producción minera", finalizó.