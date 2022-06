En instalaciones del Teatro Municipal “Héctor Marinero” el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, encabezó el acto mediante el cual se hizo efectivo el llamado a licitación pública para el reacondicionamiento de la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia, y también para la adquisición de equipamiento e instalación de elementos informáticos para el centro de monitoreo de nuestra ciudad.

La ceremonia contó con la participación del ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Cruz, Lisandro de la Torre; la presidenta del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), licenciada María Grasso; el secretario de Hacienda, Diego Robles, y la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad, Julia Chalub. Acompañaron legisladores provinciales, concejales, y secretarios y secretarias municipales, entre otras autoridades.

De acuerdo a lo señalado desde la comuna, la obra de reacondicionamiento surge a partir de un convenio entre el IDUV y la Municipalidad de Río Gallegos ratificado por Decreto 3166/2022 solicitado por la Dirección de Obras Públicas, dependiente de la Secretaría de Planificación y Obras Públicas, ante la necesidad de poder contar dentro de la ciudad con un espacio propio que permita alojar a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, teniendo en cuenta la recuperación de tan emblemático edificio, originalmente propuesto para el NIDO, y que se trata de una estructura edilicia de mucho valor e importancia, pero que fue abandonada y en reiteradas ocasiones fue objeto de hechos de vandalismo.

La estructura posee una gran superficie donde se pueden conjugar muchas funciones, siendo el objetivo principal del Municipio lograr el aprovechamiento de la estructura a partir de la recuperación para, de esta manera, comenzar a dotarla con los servicios que la institución brinda en su cotidianeidad. Para esta obra, se hizo un llamado a Licitación Pública con un presupuesto oficial de un poco más de 100 millones de pesos.

Durante el acto, y tras la proyección de un video institucional, tomó la palabra la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Julia Chalub, quien en primer lugar recordó que cuando comenzó la gestión “nos encontramos con una secretaría totalmente abandonada, donde no estaban garantizados los derechos mínimos de los chicos que estaban en hogares a los que tuvimos que rápidamente ponerlos en condiciones, e incluso se inauguró uno nuevo, pero había otro que recuerdo estaba lleno de chinches y tuvimos que refaccionarlo a cero. También recuerdo que los chicos comían cualquier cosa, y todo esto hay que decirlo, porque si no parece que muchos se olvidan cuál fue el punto de partida para nosotros. Además, estábamos con una medida cautelar, con una intervención judicial que esperemos se resuelva pronto, pero por la inacción de una secretaria que, en definitiva, estaba totalmente con las puertas cerradas, donde no se trabajaba con el Poder Judicial, ni con Educación, ni con Salud ni ningún organismo”, lamentó.

Chalub continuó: “Entonces, yo siempre digo que hubo que levantar todo del piso, porque realmente era una situación muy preocupante. Y nuestro intendente en campaña dijo que Niñez iba a ser una prioridad. Por eso hoy es tan importante y tiene tanto valor esto de estar pensando en un edificio propio, donde no solamente van a haber dependencias del área de Niñez, ya que también se van a poder dar talleres en un lugar que estuvo abandonado, que prometía ser un núcleo de inclusión y desarrollo de oportunidades, pero la realidad es que no le dieron oportunidades a nadie”, cuestionó.

“Invertir en Niñez es una decisión política. Muchos se llenan la boca, o los que no hicieron nada antes hoy nos quieren decir cómo tenemos que trabajar y nos quieren manejar la agenda. Nosotros realmente trabajamos todos los días para que nuestras infancias y adolescencias tengan una mejor calidad de vida, y sabemos que nos toca un trabajo muy difícil. Nuestras situaciones son complejas, generamos enojo, pero porque estamos trabajando y también porque tenemos que resguardar a los niños. Y creo que no hay que olvidarse de dónde venimos y de todo lo que venimos desarrollando en este tiempo. Digo que la inversión tiene que ser económica, más allá de los técnicos o los operadores que llegaron a pasar tres meses sin cobrar. Hoy, y lo voy a decirlo acá, a partir del primero de julio van a tener un reajuste (incremento) a lo que perciben mes a mes, igual que los profesionales porque se lo merecen porque si bien en diciembre pasado acordamos una pauta económica para este año creemos que hay que ajustarla. Y esta es la decisión política de nuestro intendente. Entonces, celebramos enormemente poder estar hoy en esta licitación y nos queda mucho por mejorar, por trabajar, pero creo que vamos por el buen camino”, concluyó.



Grasso cuestionó a quienes no culminaron la obra

A su tiempo, siguiendo los planteos de Chalub, el intendente Pablo Grasso señaló que “nosotros estamos muy contentos de seguir por el camino de la construcción colectiva; sin embargo, uno siente a veces como que se pierde la memoria, porque pareciera como que pasaron muchos años y pasó hace poquito. Me hubiese gustado que estén acá los que formaron parte de la gestión y que actualmente están en diferentes bancas para poder ver el inicio de algo que no pudieron terminar, pero que, sin embargo, el 100 % de la obra estaba paga y no llegaron ni al 50”, cuestionó, y luego agregó que “habían anunciado que dejaban todo listo, y no solamente en eso, en el Vaciadero, en cada una de las áreas, aun así, no había ni gas”.

“Son estas cosas que parecen pequeñas, pero son tan fundamentales, porque nos pusimos a pensar que pasa si una gestión está dedicada a planificar el crecimiento de tu casa y no puede garantizar ni siquiera una red de gas, imagínese lo que podíamos haber encontrado en una planificación de la ciudad donde recorrías y se veía un buen trabajo de marketing, pero la realidad era otra. Y nosotros no fuimos a la Justicia, no fuimos a quejarnos a las oficinas de los que hoy tienen responsabilidades y que hace poquito estuvieron al frente del Municipio siendo funcionarios, sino que lo que hicimos fue ver cómo empezábamos a resolver cada cosa”.

“Hoy estamos trabajando en cómo terminar una obra que una gestión no tuvo la capacidad operativa, o las ganas, de poder terminarlo. Y lo ponemos a consideración sabiendo que no es únicamente esto lo que la Secretaría de Niñez desarrolla, el tiempo que llevan las cosas, el profesionalismo que hay, las ganas que le ponen, y también los errores que podemos tener. Porque a veces nos dicen que ‘en Niñez hay problemas’, y yo digo y me pregunto ‘¿y cómo no va a haber problemas?’. Si Niñez no es Disneylandia, no es una cosa divertida para los chicos. Entonces, acá se trabaja en la contención de los chicos y las familias. En esto que no son cosas mediáticas, que no se pueden mostrar, que no se puede publicar ni subir a ninguna red social y que solo conoce del trabajo que se hace la gente que tiene el corazón y las ganas para poder resolver los inconvenientes todos los días. Y también pareciera que luego, cuando uno contesta de la manera que no le gusta al otro, es violencia o agravio. En realidad hay que estar en los zapatos del trabajador, y de aquella persona que pone todo de sí para resolver los problemas que pueda tener una familia, con los tiempos complicados que vivimos, aún más en épocas de pandemia como las que vivimos, donde era todavía más difícil llegar a cada uno de los problemas. Sin embargo, los salieron a buscar para ver cómo se podían resolver”, resaltó el mandatario el trabajo del área.

“En ese lugar donde va a estar enclavado ahora el edificio nuevo también hay muchos problemas para ir solucionando. Pero creo que va a ser, estoy convencido de ello, una de las políticas más importantes que tuvo Niñez en su historia y que van a ser ustedes capaces de poder llevar adelante y saben que tienen el acompañamiento de este intendente y todo el equipo”, cerró