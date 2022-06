El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) presentó el viernes una serie de materiales sobre gordofobia y discriminación hacia cuerpos gordos, que incluyen las voces y reflexiones de activistas en la temática y recomendaciones a la hora de comunicar, en el marco del primer aniversario de la sanción de la Ley de Talles, informó ese organismo.



En comunicación con EL MEDIADOR, la delegada de INADI en Santa Cruz, Lucrecia Vivanco señaló que "el atraso en la aplicación de la ley de talles, está planteado por la obstrucción de muchas empresas de la industria textil que se resisten a confeccionar con talles reales", según la funcionaria, las empresas "han pedido prórrogas, aduciendo argumentos como que no tienen la maquinaria, la capacidad, etc. Esperemos que el sector empresarial textil específicamente se ponga a tono con lo que marca la ley"



"Esta ley de talles y todas las iniciativas que han tenido que ver con la visibilización de los cuerpos no hegemónicos tiene mucho que ver con la organización de colectivos a lo largo y ancho del país que ponen en debate lo que sufren las personas con cuerpos no hegemónicos a lo largo de toda su trayectoria vital", remarcó Vivanco.

En los indicadores del mapa contra la discriminación en Argentina elaborado con universidades de todo el país a partir del relevamiento de 11700 personas encuestadas, el tema de las corporalidades diversas, ocupa el segundo lugar, luego del racismo estructural.



La delegada de INADI, considera que "todos y todas somos víctimas de esta situación, cuando vamos a comprar ropa y no conseguimos que ponernos, cuando las publicidades nos muestran un modelo de cuerpo hegemónico tan distinto de un cuerpo real, está produciendo un efecto simbólico que es sumamente discriminatorio"

Según el mapa contra la discriminación en Argentina, en 2013 las personas encuestadas 65 % habían experimentado alguna situación de discriminación, mientras que en 2019 esa cifra representa al 72 %.

"A nuestro criterio no es que hay más discriminación, sino que "hemos avanzado en visualizar las situaciones de discriminación y denominarlas como son", explica. En la provincia, "al menos en esta gestión, "no hemos recibido denuncias de gordo-odio, pero sí podría decirte que los datos del mapa contra la discriminación, el principal ámbito donde se producen esas discriminatorias, es el escolar"

Oficinas del Inadi en Río Gallegos: 25 de mayo 83

Línea 168, que funcionará todos los días, de 9 a 19 horas, incluyendo sábados, domingos y feriados.