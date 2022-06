Jubilados de Salud "cobrarán con el sueldo de junio una complementaria con parte de lo adeudado"

El Gobierno de Santa Cruz y las entidades gremiales concretaron en abril de este año, la implementación del Convenio Colectivo de Trabajo que, entre otras cosas, permite a los trabajadores del sector Salud, negociar sus propias condiciones laborales y salariales. De hecho, hace dos meses que los activos vienen cobrando con esta nueva norma; sin embargo, "el jubilado aún no ha podido porque es una nueva escala que hay que implementar en nuestro sistema de liquidador y aún no se pudo hacer, señaló Viviana Carabajal, vocal por los pasivos ante la Caja de Previsión Social, en comunicación con EL MEDIADOR.



Al ser una escala nueva, la implementación había arrojado errores en la liquidación. El pasado viernes mantuvieron una reunión con jubilados representantes de Salud conde se les informó que "se empezó a trabajar exclusivamente con lo de ellos para que en los próximos días se pueda implementar sin errores y la presidenta anunció en esa reunión que el pago será, por lo menos, el de junio con una complementaria, porque ellos tienen una diferencia retroactiva pendiente, desde marzo"



En otro tramo de la entrevista, Carabajal también se refirió a la fecha de cobro de haberes de los jubilados que, desde noviembre del 2021, se deposita cada 24 de cada mes. "Es algo que no debería ser noticia, pero los jubilados necesitan ver el flyer para tener seguridad. Lamentablemente, los jubilados hemos pasado por tantos momentos feos, que nos cuesta recuperar la confianza"



"Espero que los gremios vean las cláusulas de revisión que prometieron en las actas paritarias, porque tenemos sueldos que no llegan a cubrir la canasta básica. La inflación no perdona y no hay aumento que no se licúe"