Vidal reconoció al campeón mundial de boxeo Guapito Véliz: “Es un ejemplo de que cuando se quiere se puede”

“Esto es realmente un orgullo, y una demostración de que cuando las cosas realmente se quieren hacer se pueden. Es un mensaje muy claro para todos los deportistas, de que aunque las cosas no son fáciles, porque no se consigue respaldo, porque en nuestra provincia no hay acompañamiento para prácticas deportivas, los objetivos se pueden lograr".

Asimismo, Vidal expresó su intención de promover que la próxima pelea de Véliz se realice en el polideportivo petrolero de Las Heras, el más grande de la provincia. “Nosotros acá estamos, comprometidos, para seguir ayudando” puntualizó.

Por su parte, el campeón mundial resaltó que trabajó "muy duro para lograr esto”, expresando además su agradecimiento a Claudio Vidal, al sindicato petrolero, y al Diputado Hernán Elorrieta.

Justamente también estuvo presente el legislador, quien fue compañero de Véliz en la empresa San Antonio, y destacó que “además de un orgullo es un ejemplo. Fui testigo de que se levantaba a las 4 de la mañana para entrenar, de su esfuerzo, y esto demuestra que si tenemos compromiso todo se puede lograr”.

Junto a los mencionados, también estuvieron presentes el Secretario Adjunto de Petroleros Rafael Guenchenen, el concejal de SER Santa Cruz Tomás Monteros, y los integrantes del equipo técnico de Véliz Axel Lima y Javier Colque.